梅澤美波、乃木坂46時代1番嬉しかったこと「人生の中でもトップレベル」「結構心にきました」
【モデルプレス＝2026/06/25】乃木坂46を卒業した梅澤美波が6月22日配信のTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（毎週金曜25時〜）に出演。乃木坂46時代に1番嬉しかった出来事を明かした。
【写真】「めちゃくちゃ嬉しかった」梅澤美波に手紙渡した6期生
番組内で「乃木坂で1番嬉しかったことは何？入ったことをなしにして」と質問されると梅澤は「初めて聞かれたかもしれない…」とリアクションし、しばし考えた後「後輩の鈴木佑捺ちゃんからお手紙をもらったんですよ。卒業発表してから。それがめちゃくちゃ嬉しかったです」と回答した。
また「私が乃木坂46に加入した時の目標で白石（麻衣）さんに憧れて入ったから『私に憧れてくれるような子ができるように頑張りたい』みたいなことを1つ目標に掲げていて。でもそれってすごく難しいことだなって。そう思っていたら、6期生で私に憧れているっていう子が入ってきてくれて。私の卒業までにかなわないと思っていたら、ギリギリで6期生が来てくれて。その佑捺ちゃんからもらったお手紙が、まさか人生でこんなお手紙をもらえると思わなかったぐらいすごく素敵なお手紙で。それは結構心にきましたね。人生の中でもトップレベルに嬉しい物かもしれないです」と明かしていた。
乃木坂46は、5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームにてデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催。21日の公演では「梅澤美波 卒業コンサート」が行われ、梅澤は同公演をもってグループを卒業した。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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【写真】「めちゃくちゃ嬉しかった」梅澤美波に手紙渡した6期生
◆梅澤美波、乃木坂46時代1番嬉しかったこと明かす
番組内で「乃木坂で1番嬉しかったことは何？入ったことをなしにして」と質問されると梅澤は「初めて聞かれたかもしれない…」とリアクションし、しばし考えた後「後輩の鈴木佑捺ちゃんからお手紙をもらったんですよ。卒業発表してから。それがめちゃくちゃ嬉しかったです」と回答した。
◆梅澤美波「まさか人生でこんなお手紙をもらえると思わなかった」
また「私が乃木坂46に加入した時の目標で白石（麻衣）さんに憧れて入ったから『私に憧れてくれるような子ができるように頑張りたい』みたいなことを1つ目標に掲げていて。でもそれってすごく難しいことだなって。そう思っていたら、6期生で私に憧れているっていう子が入ってきてくれて。私の卒業までにかなわないと思っていたら、ギリギリで6期生が来てくれて。その佑捺ちゃんからもらったお手紙が、まさか人生でこんなお手紙をもらえると思わなかったぐらいすごく素敵なお手紙で。それは結構心にきましたね。人生の中でもトップレベルに嬉しい物かもしれないです」と明かしていた。
乃木坂46は、5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームにてデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催。21日の公演では「梅澤美波 卒業コンサート」が行われ、梅澤は同公演をもってグループを卒業した。（modelpress編集部）
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