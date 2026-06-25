美人インフルエンサー・Mumeixxx、美脚際立つミニスカ沖縄満喫ショット公開「異次元の可愛さ」「スタイル良すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/25】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が6月23日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行中のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】SNS総フォロワー数700万人超「異次元の可愛さ」美脚際立つミニスカ沖縄満喫ショット
Mumeixxxは「沖縄での思い出」とつづり、沖縄を旅行中に撮影した写真を複数枚投稿。レースアップデザインが印象的な白のトップスに、スラリと色白な脚が際立つベージュのミニスカートを合わせ、カラフルな街並みを背景に片手を上げてポーズを決める姿を公開している。他にも海沿いでのショットや、食事風景など旅を満喫している様子を披露している。
この投稿には「異次元の可愛さ」「スタイル良すぎる」「脚が綺麗」「コーデ可愛い」「沖縄楽しそう」「まるで海外みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】SNS総フォロワー数700万人超「異次元の可愛さ」美脚際立つミニスカ沖縄満喫ショット
◆Mumeixxx、美脚際立つミニスカコーデ披露
Mumeixxxは「沖縄での思い出」とつづり、沖縄を旅行中に撮影した写真を複数枚投稿。レースアップデザインが印象的な白のトップスに、スラリと色白な脚が際立つベージュのミニスカートを合わせ、カラフルな街並みを背景に片手を上げてポーズを決める姿を公開している。他にも海沿いでのショットや、食事風景など旅を満喫している様子を披露している。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿には「異次元の可愛さ」「スタイル良すぎる」「脚が綺麗」「コーデ可愛い」「沖縄楽しそう」「まるで海外みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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