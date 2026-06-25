NiziUアヤカ＆マヤ、ショートヘア姿披露「格好良いと可愛いが揃ってる」「雰囲気変わる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/25】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の公式Instagramが6月24日に更新された。AYAKA（アヤカ）とMAYA（マヤ）のダンスショットが公開され、話題となっている。
【写真】NiziUメンバー「格好良いと可愛いが揃ってる」雰囲気ガラリのショートヘア姿
投稿では「Blue Moon ＠ NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA” VCR」のコメントと共に、マヤとアヤカのダンス動画を公開。マヤは白シャツにグレーのパンツ姿、アヤカはグリーンのワンピースにショートヘアスタイルを公開している。また、アヤカも同日自身のInstagramを更新。「ショートヘアも」とつづり、笑顔のショットを披露している。
この投稿には「ボブ可愛すぎる」「2人ともショート似合ってて素敵」「格好良いと可愛いが揃ってる」「ウィッグ？」「素敵すぎてキュン死」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NiziUメンバー「格好良いと可愛いが揃ってる」雰囲気ガラリのショートヘア姿
◆アヤカ、ショートヘアを披露
投稿では「Blue Moon ＠ NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA” VCR」のコメントと共に、マヤとアヤカのダンス動画を公開。マヤは白シャツにグレーのパンツ姿、アヤカはグリーンのワンピースにショートヘアスタイルを公開している。また、アヤカも同日自身のInstagramを更新。「ショートヘアも」とつづり、笑顔のショットを披露している。
◆アヤカとマヤの姿に反響
この投稿には「ボブ可愛すぎる」「2人ともショート似合ってて素敵」「格好良いと可愛いが揃ってる」「ウィッグ？」「素敵すぎてキュン死」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】