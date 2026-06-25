気象庁は今日25日、最新の1か月予報を発表しました。この先1か月は平年同様、くもりや雨のぐずついた天候の所が多く、梅雨末期の大雨に注意が必要です。沖縄や奄美では来週にも梅雨明けとなりそうです。気温は、7月は全国的に高い傾向で、万全の熱中症対策が必要です。

数値予報モデルによる予測結果

今日25日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。

それによりますと、1か月平均の海面気圧は、日本の南東海上から西日本にかけて高気圧が張り出す見込みです。そのため、西日本では梅雨前線や湿った空気の影響を受けにくい時期があるでしょう。西日本の日本海側では、日照時間は平年並みか多く、降水量は平年並みか少ない予想です。

一方、華南から日本の南にかけては、気圧が平年より低いと予測されています。沖縄・奄美では今月下旬は梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすく、梅雨明けは平年よりも遅くなりそうです。

今月下旬 関東甲信・東海で降水量が多い傾向 7月は梅雨末期の大雨に注意

週ごとの天気の傾向では、今月下旬は梅雨前線や台風の影響で、東日本の太平洋側で雨の量が多い傾向です。また、沖縄・奄美は梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年よりも晴れる日が少ない予想です。

来月上旬になると、北日本や東日本では平年同様、くもりや雨の日が多く、沖縄・奄美では晴れる日が多いでしょう。西日本は梅雨前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年よりもくもりや雨の日が少ない予想です。

来月中旬以降は、全国的に平年と同様の傾向で、北日本から西日本はくもりや雨の日が多いでしょう。梅雨末期の大雨に注意が必要です。日ごろから非常用持ち出し袋の準備や、避難経路の確認など、大雨への備えを進めておいてください。

沖縄・奄美では晴れる日が多いでしょう。

沖縄・奄美の梅雨明けは7月上旬 各地の梅雨明けの予想は?

日本気象協会は今日25日、最新の2026年梅雨明け予想を発表しました。

沖縄と奄美では、この先数日は、梅雨前線や台風、湿った空気の影響を受けるでしょう。梅雨明けとなるのは、台風7号が通過した後、7月上旬の予想です。

7月上旬は梅雨前線が本州付近に停滞する日が続きますが、7月中旬には太平洋高気圧が張り出して前線がはっきりと表れなくなる見込みです。九州南部から関東甲信にかけての梅雨明けは7月中旬の予想です。

北陸と東北南部、東北北部も7月下旬には梅雨明けを迎えそうです。



一方で、7月中旬から下旬にも日本付近に湿った空気が流れ込みやすい時期があり、梅雨の戻りのような天気になる可能性があります。また、この先の予測資料では複数の熱帯擾乱も予想されていて、梅雨明けしてからも台風の接近や、湿った空気による雷雨などに注意が必要です。

気温 7月は全国的に高温傾向 熱中症対策を万全に

1か月平均の上空約1500メートルの気温は、全国的に平年より高いと予測され、東日本や西日本を中心に暖かい空気に覆われやすい見込みです。

この先1か月の気温は、来月はじめごろまでは、全国的に平年並みで、冷涼な空気の影響を受ける時期もあるでしょう。一方、7月上旬から下旬にかけては、暖かい空気に覆われやすくなり、全国的に平年より高い傾向です。特に、沖縄・奄美では、7月上旬はかなり高い予想で、「高温に関する早期天候情報」が発表されています。

沖縄や奄美では来週にも梅雨明けするとみられ、梅雨明け早々から厳しい暑さとなりそうです。熱中症のリスクが高くなりますので、体調管理に十分注意をしてお過ごしください。



【北日本】北海道・東北地方

【東日本】関東甲信・東海・北陸地方

【西日本】近畿・中国・四国・九州北部・九州南部

【沖縄・奄美】鹿児島県奄美地方・沖縄地方