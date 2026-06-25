Skullcandy Japanは、ワイヤレスヘッドフォン「Crusher 540 Active」と、耳掛け式イヤフォン「Push 540 Open」、完全ワイヤレスイヤフォン「Dime 360」と「Smokin' Buds 360」の4機種を6月26日より順次発売する。価格は以下のとおり。

Crusher 540 Active 33,800円 Push 540 Open 14,800円 Dime 360 9,980円 Smokin' Buds 360 5,680円

「Dime 360」

Crusher 540 ActiveとPush 540 Openは、6月26日より公式サイトで先行販売し、全国の家電量販店などでは7月3日より順次発売。なお、Push 540 OpenのPlasma Redは7月3日発売で、Push 540 OpenのBONE WHITE、Dime 360とSmokin' Buds 360は7月下旬より順次発売。

「Smokin' Buds 360」

新製品は「Skullcandyならではの没入感あふれる重低音体験を実現するヘッドフォンから、着脱可能なネックコードを採用したオープンイヤーイヤフォン、コンパクトな完全ワイヤレスイヤフォンまで、多様なライフスタイルに対応するラインアップ」だという。

「Crusher 540 Active」

Crusher 540 Activeは、クラウドファンディングサイト・GREEN FUNDINGで支援を受け付けているモデル。独自のマルチセンサリーベース技術とサブウーファーを搭載しており、低音に合わせてヘッドフォンが振動し、音を体で感じることができる。

Push 540 Openは、着脱式のネックバンド/ランヤードを採用した耳掛け式の完全ワイヤレスイヤフォン。安定した装着感を求める場面ではネックバンドを装着し、軽快さを重視する場面では取り外して使うなど、ライフスタイルに合わせた使い方ができる。

「Push 540 Open」