◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦 チェコ０―３メキシコ（２４日、メキシコシティー競技場）

開催国のメキシコは３連勝で１次リーグ（Ｌ）を終えた。２点リードの後半３３分に、６大会連続選出のＧＫオチョアが登場し４大会連続出場を果たした。試合後は仲間の手で胴上げされた。

４０歳のオチョアがピッチ脇に立つと出番を察知した“ホーム”の大観衆から歓声が起きた。そして後半３３分、仲間と抱き合いながらピッチに入ると、８万人超の大部分を占めた地元サポーターから歓声と拍手が送られた。代表通算１５３戦目の出場は１２分間。セーブ機会はなかったが、ゴールキックが３点目の起点となった。自身の目の前で左足を負傷したソウチェクにいち早く駆け寄り、集まってきたチェコの選手と話をする気遣いを見せた。

Ｗ杯６大会連続の代表選出は、今大会出場し得点しているメッシ（アルゼンチン）、Ｃ・ロナウド（ポルトガル）に並ぶ快挙。２人の点取り屋に負けず劣らず、２０１４年大会ブラジル戦の完封劇、２２年カタール大会ポーランド戦でレバンドフスキのＰＫストップなど“神セーブ”で沸かせてきた。今大会限りでの代表引退を示唆しているレジェンドは、自国開催のＷ杯という舞台で最上級の敬意を示され「自分の最初の試合も最後の試合もこのスタジアム。キャリアの素晴らしい最終章になった」と感極まった表情をみせていた。