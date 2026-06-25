¡ÚGENERATIONS ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÛÌÀÆü¤ÎWÇÕÆüËÜÀï¤Ë¡ÖÁá¤¯ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤ì¡× ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ä¡ÖÉ¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡×¤â¸ì¤ë
GENERATIONS¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡ú¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¡¼¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚGENERATIONS ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÛÌÀÆü¤ÎWÇÕÆüËÜÀï¤Ë¡ÖÁá¤¯ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤ì¡× ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ä¡ÖÉ¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡×¤â¸ì¤ë
¿Íµ¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¡×¤Ï¡¢2026Ç¯7·î10Æü¤Ë60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡ú¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¡¼¡×¤ò2026Ç¯6·î29Æü(·î)¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥¹¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖMr.P¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Èà¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¹¤±¤É¡¢»×¤ï¤º¸ý¸µ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊÒ´ó¤µ¤ó¤Ïà¥ï¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¹ç¤¦Ì£¤òÃµ¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Öá¤È¾Ð´é¡£ÁáÂ®¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¤¹¤ë¤È¡Ö¥¦¥ë¥È¥éµé¤Î¤ä¤ß¤Ä¤ 3Ê¬ ¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢àÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Íá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢à¡ÖÁá¤¯ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤ì¡×¤Ã¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤ëá¤ÈÌÀÆü26Æü¸áÁ°8»þ¤«¤é¤Î¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡ÙÆüËÜ vs ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢àÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ËÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿á¤È¹ðÇò¡£ÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤ÀMr.P¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÉ¦¤ò¸«¤Ä¤á¡¢à20Âå¤Îº¢¤«¤é¡ÖÉ¦¤¬»÷¹ç¤¦Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ´¤ì¤ÏÇùÁ³¤È¤¢¤Ã¤¿¡£Mr.P¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÉ¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢àÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤á¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢à¤¤¤Ä¤«É¦¤¬»÷¹ç¤¦ÃËÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤á¤ÈÌ¤Íè¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤Ø»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û