外為サマリー：１６１円８０銭近辺で推移、ドルの下値には買いが流入 外為サマリー：１６１円８０銭近辺で推移、ドルの下値には買いが流入

２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円８１銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円８４銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１６１円７０銭前後で推移しており、午前１０時２０分過ぎに一時１６１円５０銭台に軟化したが、その後、午後３時にかけ１６１円８０銭近辺に値を上げた。原油のＷＴＩ価格は日本時間２５日午後には１バレル＝６９ドル台半ばに下落するなど軟調。ホルムズ海峡の航行が正常化し、原油輸送の回復が進むとの期待が膨らんだ。ただ、米利上げ観測は根強く、ドルの下値には買いが流入した。日銀の田村直樹審議委員が挨拶を行い、「政策を中立金利に近づけることが重要」などと述べたが反応は限られた。今晩は米５月個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の発表が予定されており、その結果が注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１３６０ドル前後と同０．００１０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS