明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０４：４０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

２１：３０ 米・卸売在庫

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

２３：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が国際決済銀行（ＢＩＳ） 主催の討論会に参加

※日・閣議

※インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，西松屋チェ<7545>，ＮａＩＴＯ<7624>，壱番屋<7630>，オークワ<8217>



出所：MINKABU PRESS