クリエイティブメディアは、ハイレゾ対応Hi-Fiデスクトップスピーカー『Creative XF1』を7月下旬に発売することを発表した。発売に先立ち、同社直販オンラインストア「クリエイティブストア」にて予約購入の受付を開始する。

【画像あり】カラーバリエーションはブラックとホワイト デスクトップでの使用イメージ

『Creative XF1』は、音楽鑑賞や映像視聴に加え、ゲームやクリエイティブワークなど幅広い用途を想定したデスクトップスピーカー。原音に忠実なサウンド再生を追求し、繊細なディテールと高い明瞭度を備えたサウンドを提供する。

各ドライバーに専用アンプを割り当てるバイアンプ アクティブ2ウェイ設計を採用しており、72W RMSの出力と帯域ごとに最適化された駆動により、小音量から大音量までバランスの取れたサウンドを実現する。有限要素解析（FEA）を用いて設計された専用3インチウーファーと0.75インチツイーターを搭載し、40kHzまでの再生に対応する。

接続端子はUSBオーディオ、Bluetooth、AUX入力を備え、PCやスマートフォン、レコードプレーヤーなど様々な機器との接続に対応する。サブウーファー出力も搭載しており、2.1システムへ拡張することも可能。Bluetooth 6.0とLDACによる高品位なワイヤレス再生にも対応し、有線・無線の両方でハイレゾ認証を取得している。

着脱可能なコルクスタンドにより、リスナーへ向けた最適な角度で設置できる仕様。「Creative Nexus」アプリでは、デスクトップ環境向けのオーディオ最適化モードに加え、10バンド パラメトリックEQによる詳細な音質調整が可能で、120種類以上のEQプリセットも搭載する。

『Creative XF1』は、「VGP 2026 SUMMER」において、ライフスタイル分科会 金賞を受賞したほか、ピュアオーディオ部門において部門賞および企画賞を受賞し、トリプル受賞を達成している。

発売にあわせて、クリエイティブストアでは各種キャンペーンを実施する。予約購入者には、アナログ接続に適した金メッキプラグ仕様のステレオケーブルがプレゼントされる。また、これまでに同ストアで『Sound Blaster X5』または『Sound Blaster AE-X』を購入したユーザーを対象に、『Creative XF1』を10％オフで購入できる特別優待キャンペーンも実施。詳細は対象ユーザーへメールで順次案内される。

あわせて、公式Xアカウント（@CreativeCMKK）のフォローと対象投稿のいいね＆リポストで、抽選で『Creative XF1』をプレゼントする「XF1 フォロー＆リポストキャンペーン」も開始。さらに、レビューワー募集も予定されており、詳細は後日同社ホームページや公式SNSにて案内される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）