「集団食中毒にでもなったのか？」痛恨黒星で記者から“衝撃の質問”…韓国指揮官はどう答えた？【W杯】
試合後、指揮官に厳しい質問が飛んだ。
韓国代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。前節終了時点でグループ２位につけていた韓国だったが、この日は最後までゴールを奪えず、０−１で敗戦。１勝２敗の勝点３で３位に転落した。
今大会は各組３位のうち成績上位８か国が決勝トーナメントに進出するレギュレーションとなっている。韓国は自力での突破を逃し、他グループの結果を待つ苦しい立場に追い込まれた。
試合後の記者会見では、チームの低調なパフォーマンスを巡って辛辣な質問も飛んだ。韓国メディア『The DigitalTimes』によれば、ある記者はホン・ミョンボ監督に対し、「今日の試合は実にひどい内容だった。選手たちは全体的に動きがすごく鈍かったが、試合前に集団食中毒にでもなったのか？そうでなければ、あのプレーの質は理解しがたい」と痛烈に批判したという。
これに対し、指揮官は「内容は良くなかったが、チーム内にそうした問題は一切なかった。結果をそのような要因のせいにしたくはない」と否定。そのうえで、「ただ、今日の試合が今回のワールドカップ３試合の中で最悪の出来だったことは確かだ」と率直に認めたと伝えられている。
韓国はまさかの黒星で窮地に立たされた。ワイルドカードでの決勝トーナメント進出へ望みをつなぐため、他会場の結果を見守ることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南アフリカに屈した韓国。63分の失点シーン
韓国代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。前節終了時点でグループ２位につけていた韓国だったが、この日は最後までゴールを奪えず、０−１で敗戦。１勝２敗の勝点３で３位に転落した。
今大会は各組３位のうち成績上位８か国が決勝トーナメントに進出するレギュレーションとなっている。韓国は自力での突破を逃し、他グループの結果を待つ苦しい立場に追い込まれた。
試合後の記者会見では、チームの低調なパフォーマンスを巡って辛辣な質問も飛んだ。韓国メディア『The DigitalTimes』によれば、ある記者はホン・ミョンボ監督に対し、「今日の試合は実にひどい内容だった。選手たちは全体的に動きがすごく鈍かったが、試合前に集団食中毒にでもなったのか？そうでなければ、あのプレーの質は理解しがたい」と痛烈に批判したという。
韓国はまさかの黒星で窮地に立たされた。ワイルドカードでの決勝トーナメント進出へ望みをつなぐため、他会場の結果を見守ることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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