ラウールの“舌ペロ”が破壊力抜群！キラキラ衣装で見せたアイドルスマイル＆ウインクに「リアル王子様」「美しすぎて眩しい」「かわいさも色気も爆発してる」とファン興奮

【写真＆動画】ラウールのライブ映像／オフショット／Snow Man9人のステージショット＆舞台裏ショット／岩本照＆深澤辰哉のライブ映像

Snow Manの公式SNSで、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』Blu-ray＆DVDの発売を前に、ラウールにフォーカスしたライブ映像が公開された。その圧巻のパフォーマンスと多彩な表情に注目が集まっている。

■ラウールの圧巻パフォーマンスに釘付け

映像には、ライブステージで輝くラウールの様々な姿を収録。ターコイズブルーの華やかなロングジャケット姿では、マイクを手に笑顔を見せたり、舌をペロッとのぞかせるおちゃめな表情を披露する。

イエロー×パープルの総柄ジャケットや、ふんわりとしたニット、ピンクのビジューが散りばめられたデニムジャケットなど、多彩な衣装も見どころだ。

歌唱シーンやキレのあるダンスに加え、優しい微笑みやウインクを決める瞬間も。ライブならではの圧倒的な存在感を放っている。

ファンからは「リアル王子様」「美しすぎて眩しい」「かわいさも色気も爆発してる」「舌ペロは反則」「ほんとに美形すぎる」「発光してる」「最高で究極のアイドル」といった声が寄せられている。