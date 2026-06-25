BTS Vが寝癖姿でピアノ演奏する姿に「ぽやぽやかわいすぎ」と反響、アイスを頬張る姿や日本アニメなどプライベートショット大量公開

【写真・動画】BTS Vがピアノ演奏やパック中の姿などプライベートショット多数公開【写真】Vのインスタ投稿①②③

BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。ピアノ演奏を披露する姿など、プライベートショットを多数公開した。

■BTS Vが真剣にピアノ演奏！ひょこっとジョングクも登場

Vは20枚もの写真と動画をアップし、自身の近況を共有。ピアノを演奏する姿を多数投稿しており、2、12、13枚目で真剣にピアノへ向かう姿を見せた。弾いているのはジャズピアニストのエロル・ガーナーによる「Misty」で、ジャズを愛するVらしさが滲む。

また4枚目は破れたマスクから口が見えてしまっているユニークな自撮りショットで、後ろにはJUNG KOOK（ジョングク）の姿がちらり。5、14枚目では夜の街をボーダーシャツで歩きながら、アイスを頬張る。またお気に入りの作品なのか、15枚目には日本のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のキャラクター画像をアップしている。

16枚目はシートマスクを顔に貼ったドアップのショット。17枚目では大胆な寝癖が付いた上半身裸の姿を公開し「ひどく寝た」とハングル文字を添えている。

SNSでは「テテの人柄が表れてる温かい音色」「ピアノも弾けるなんて」「華麗なピアノ男子姿…」「日本のアニメ見てるの嬉しい」「ほっぺのシールつけてる？」「寝癖作って眠そうに演奏してるの愛おしい」「金髪も似合ってるよ」「ほっぺになにつけてるの？ｗ」「ひょっこりグク可愛い！」「ぽやぽやかわいすぎ」「優しい音色」と、様々な反響が起こっている。