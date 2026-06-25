Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス <231A> [福証Ｑ] が6月25日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年9月期の連結経常利益を従来予想の4億6900万円→3億3000万円(前期は5億6600万円)に29.6％下方修正し、減益率が17.1％減→41.7％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億8200万円→4300万円(前年同期は7300万円)に76.4％減額し、一転して41.1％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、建設及び機械器具設置工事事業のうち、産業用機械設置工事分野及び建築・構造物建設工事分野において、当期に着工又は売上計上を見込んでいた案件の着工時期等に見直しが生じ、売上計上時期が翌期以降に分散する見通しとなったこと、並びに電気・電気通信工事分野において見込んでいた公共工事案件が入札の結果、受注に至らなかったことなどにより、当期の売上高は当初予想を下回る見込みとなりました。損益面につきましては、売上高の減少に加え、中東情勢の影響等による資材価格の高騰及び人員増による人件費等の増加を背景として原価率が上昇していることから、いずれも前回発表予想値を下回る見込みであります。なお、中東情勢が与える影響については、引き続き注視を要する状況にあります。当社といたしましては、今後も状況の把握に努め、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。※ 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報による判断及び仮定に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。