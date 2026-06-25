閉店した旧名鉄百貨店本店ビルの地下１階で２４日、新たな店舗の営業が始まった。

名駅周辺のにぎわいを取り戻す取り組みとして注目される。ただ、名古屋鉄道主導の再開発計画は先が見通せないままだ。名鉄は名古屋の発展という重責を背負いながら方向性を模索している。（中島幸平）

一等地に再入居

旧名鉄百貨店本店の本館があった地下１階で開業したのは、洋和菓子の計１０店舗をそろえたギフトコーナー「エムズルリエ名古屋」だ。いずれも百貨店が閉店する２月末まで、ほぼ同じ場所で営業していた。

エムズルリエは３０年頃まで営業する見通しだ。昨年１２月に突然、工費高騰などを理由に白紙となった再開発計画で出現した、用途が決まらない一等地のビルの「活用策」として、再入居が決まった。スギ薬局やスターバックスなども既に営業を再開している。

人口伸び０％台に

総務省が公表した国勢調査によると、名古屋市の２０２５年１０月時点の人口は２３４万５８９２人と、５年前と比べ０・６％増にとどまった。伸び率は「０」に近づきつつある。

同市の人口動向を分析した加藤義人・岐阜大客員教授は、「２０〜３９歳の若者の東京への流出と、死亡者数が出生者数を上回る自然減の影響が大きい。人口減になってもおかしくない」と話す。海外や中部地域からの同市への転入者で人口の微増を維持できているという。駅前空間の活性化は、こうした人口流出を反転させる「千載一遇」の機会として、経済界でも注目していた。

福岡に勢い

他の大都市に目を向けると、目立つのは福岡市で、２５年の人口増加率は３・２％と勢いがあり、東京２３区（２・３％増）、大阪市（２・０％増）を上回った。福岡は韓国などアジア諸国に近く、九州の中枢都市として存在感を高めている。

発展の引き金となったのが、福岡市が１５年、天神地区の再開発を手がける事業者のビルに対し、容積率や高さの制限を緩和する施策「天神ビッグバン」をスタートさせたことだ。地元の西日本鉄道は昨年、西鉄福岡（天神）駅前の本社ビルなど３棟を一体的に開発し、オフィス、商業施設、ホテルなどを整備し、にぎわい創出に成果を上げている。市の人口は、２０年の１６１・２万人から、４０年に１７０・２万人に増えると見込まれている。

規模縮小に懸念

名駅の再開発予定区域では、今年度冬に、名鉄バスターミナルビル地下１階にスーパー「サポーレ」（津市）が入る予定で、家電量販店「ヨドバシカメラ」の出店も調整が続いており、にぎわいの復活には一定の効果がありそうだ。ただ、名鉄は再開発計画の見直し作業を続けており、旧ビルの入居者の入れ替えは、一時的な対策にすぎない。

名鉄は５月、計画の規模縮小の方針を示しているが、中京大経済学部の内田俊宏客員教授は「名古屋駅前は地域経済にとっての浮沈の鍵。若い人が集まる空間にしないといけない」と強調する。

オフィス空間の創出を後退させれば、企業誘致や若者の就業先確保にブレーキがかかり、駅前一等地という都市間競争の武器を有効活用できない。名鉄主導による従来の枠組みでの再開発は限界が露呈している中で、資材価格の高騰も続いており、最適解は見つかっていない。