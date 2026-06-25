暑い日はこれ！だしがじゅわっとしみる「トマトと大葉の冷製マリネ」レシピ。切ってあえるだけのスピード副菜
コンロの熱を極力避けたいこれからの夏の時季、切ってあえるだけのスピードメニューは日々の献立の救世主です。今回は共働き料理家のぐっち夫婦に、食卓も華やぐ「トマト」を使った冷たい副菜レシピを教えてもらいました。
だしがしみウマ！夏のあと一品につくりたい「冷製マリネ」
今回は、トマトをカットして調味料と合わせるだけの、手軽な一品を紹介します。
トマトの甘みを引き立てるだしベースの調味料がよくなじみ、火を使わずスピーディーに準備を終えられるのが魅力。そして、大葉のさわやかな風味と酢の酸味がきいていて、気温が高い日でもさっぱりと食べられます。
事前に仕込んで冷蔵庫で冷やしておけば、さらに味が深まっておいしくなるので、夏の食卓を彩るひと皿としてぜひ活用してみてください！
●トマトと大葉のだしマリネ
【材料（3〜4人分）】
トマト 2個（約300g）
大葉 5枚
オリーブオイル 小さじ1
A［めんつゆ（3倍濃縮）、水各大さじ1 酢小さじ1 砂糖小さじ1／2］
【つくり方】
（1） トマトはくし切りにする。
（2） ボウルにAを入れて混ぜる。
（3） トマトを加えてさっと和え、冷蔵庫で10分ほど冷やして味をなじませる。
（4） オリーブオイルを回しかけ、大葉をちぎりながら加えて軽くあえる。
（5） 器に盛りつけて完成！
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう