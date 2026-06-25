コンロの熱を極力避けたいこれからの夏の時季、切ってあえるだけのスピードメニューは日々の献立の救世主です。今回は共働き料理家のぐっち夫婦に、食卓も華やぐ「トマト」を使った冷たい副菜レシピを教えてもらいました。

だしがしみウマ！夏のあと一品につくりたい「冷製マリネ」

今回は、トマトをカットして調味料と合わせるだけの、手軽な一品を紹介します。

【写真】材料はこちら！

トマトの甘みを引き立てるだしベースの調味料がよくなじみ、火を使わずスピーディーに準備を終えられるのが魅力。そして、大葉のさわやかな風味と酢の酸味がきいていて、気温が高い日でもさっぱりと食べられます。

事前に仕込んで冷蔵庫で冷やしておけば、さらに味が深まっておいしくなるので、夏の食卓を彩るひと皿としてぜひ活用してみてください！

トマトと大葉のだしマリネ

【材料（3〜4人分）】

トマト　2個（約300g）
大葉　5枚
オリーブオイル　小さじ1
A［めんつゆ（3倍濃縮）、水各大さじ1　酢小さじ1　砂糖小さじ1／2］

【つくり方】

（1）　トマトはくし切りにする。

（2）　ボウルにAを入れて混ぜる。

（3）　トマトを加えてさっと和え、冷蔵庫で10分ほど冷やして味をなじませる。

（4）　オリーブオイルを回しかけ、大葉をちぎりながら加えて軽くあえる。

（5）　器に盛りつけて完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう