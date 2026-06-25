顔はめちゃくちゃ怒っているのに体はべったりくっつけてきて…？猫の複雑な情緒から目が離せなくなるほほえましい光景は34万2千回を超えて表示され、2万3千件のいいねが寄せられました。

【動画：飼い主にぴったりとくっつくハチワレ猫→少しキレ気味になるも……微笑ましい光景】

ツンデレ全開中

X（旧Twitter）アカウント『@BiBiko81733423』に投稿されたのは、白黒ハチワレ猫の「ビビコ」ちゃんがキレ顔をしながら甘えている不思議な姿です。この日、飼い主さんにぴったりとくっつきながら撫でられていたビビコちゃんは、ちょっとムスッとした表情で口を閉じたまま「ウーン」と小さく鳴いたのだそうです。

変わらず撫で続ける飼い主さんに、ビビコちゃんは鼻にシワを寄せ、口角をぐっと上げて「ウニャーン！」と大きくひと鳴きしたといいます。目つきが鋭くなっていることから、どうやら撫でられることに少しキレ気味だった模様。それでもビビコちゃんは飼い主さんにしがみつくようにくっついたままで、飼い主さんもそのまま撫で続けていたとのこと。

甘えと抗議が同居する“ビビコ語”

その後もビビコちゃんは、まるで抗議するかのように鼻にシワを寄せたまま何度も鳴き続けていたのだとか。甘えているようにも不服そうにも聞こえる不思議な声は、聞いていると癖になってしまいます。

最後は再び口を閉じたまま「ウゥーン」とかわいくひと鳴きし、ツンとデレが同時にあふれたような表情を見せていたのだそう。キレても離れない、その絶妙な甘え方がなんともほほえましい日常のワンシーンなのでした。

Xアカウント『@BiBiko81733423』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「キレても離れないってかわいすぎん？」「癒される」「結局めっちゃ甘えてるよなw」「鼻に皺寄せてるのたまらん」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@BiBiko81733423」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。