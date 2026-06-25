食べるのが大好きな可愛らしい猫さん。おやつを食べたくて一生懸命飼い主さんにむけておねだりする様子を収めた投稿は、記事執筆時点で92万回以上再生され、「可愛くて葛藤」「あげちゃうなぁ（笑）」といった声が寄せられています。

【動画：どうしても『おやつ』が食べたいネコ→あまりにも可愛い『おねだりの仕方』】

食べるの大好きみこちゃん

Instagramアカウント「食べるの大好き みこちゃん」に投稿されたのは、愛猫「みこ」ちゃんがおやつほしさに飼い主さんに向けて取った行動を収めたリール動画です。

みこちゃんは、おしゃべりで食べるのが大好きな元野良の女の子。この日は、どうやら食事だけでは満足できず、おやつもほしくなってしまったようです。

近くにいた飼い主さんに向けて、おねだりを開始したというみこちゃん。なんと、おねだりで欲しいものが貰えたことから成功体験を積み、学習してしまったのだといいます。

おやつがほしい…おねだりでアピール

みこちゃんが見せてくれた今回の必勝おねだり法は、なんと「鳴きながらチラ見」。「うーーん」と鳴き声を出して、飼い主さんの方をチラッと確認。飼い主さんが声をかけると、一層力強く「うーーーん！」と鳴いてアピールしてきたといいます。

「うなん～」と、まるで『おやつ』と言っているかのような鳴き方も混ぜて、絶対貰うぞという強い意思が見て取れたのだとか。さすがの飼い主さんもこれには笑ってしまったそうです。

いつまでも健康でいてね

動画内では、「健康体型で長生きして欲しい」という思いを持った飼い主さんが上手に受け流し、最後までおやつを貰えなかったみこちゃん。納得のいかない表情はまるで小さい子どものようで、あまりに愛らしい光景なのでした。

投稿には、「おねだり可愛いです」「表情があるのがなんとも…ネコ飼いにはわかる」「おやつ圧 可愛くて葛藤。悩ましいですね笑」「おやつって言った…おやつって言った！」など、みこちゃんへの絶賛や飼い主さんへの共感のコメントが集まりました。

Instagramアカウント「食べるの大好き みこちゃん」では、表情も仕草も愛嬌たっぷりなみこちゃんの可愛らしい姿をたくさん楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「食べるの大好き みこちゃん」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。