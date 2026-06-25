敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打3失点で8勝目をマークした。3回以降は立ち直り、試合をつくった。ただ3失点を喫した2回は、バッテリーを組んだラッシングとの意思疎通がかみ合わない場面もあった。試合中には、25歳のラッシングがベンチでロバーツ監督と言葉を交わす様子も見られた。

2回1死満塁。大谷が投じた内角への直球を捕手ラッシングが後逸し、パスボールとなった。球速は自己最速タイとなる101.7マイル（約163.6キロ）。ピンチでギアを上げた1球だったが、バッテリーエラーで失点につながった。その後大谷はマウンド上で厳しい表情を浮かべ、ラッシングに話しかけていた。

さらに1死二、三塁では、大谷が投じた低めのスイーパーがボールと判定された。大谷は帽子をたたいてABSチャレンジを要求。ラッシングは首を振って「低い」とジェスチャーしたものの、大谷は迷うことなくチャレンジを貫いた。結果、ボールは低めのストライクゾーンをかすめており、判定はストライクに覆った。

3回のドジャースの攻撃中には、ベンチでラッシングの“反省会”が行われた。フリーマンらが駆け寄り、ロバーツ監督は25歳の若手捕手の肩に手を回し、コミュニケーションを図る様子が中継に映し出された。2回のプレーを確認しながら、言葉を交わしていたようだ。

中継にも映っていたこのシーン。慰める監督たちにX上のファンからは「諭されて猛反省したかな」「ベンチでめちゃ落ち込んでた」「フレディ兄さん大好き」などの声が上がった。

ドジャースは首の違和感で、WBC米国代表のウィル・スミス捕手が離脱している。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は試合後番組でラッシングの囲み取材の様子を放送。2回の場面について「彼（大谷）はいい仕事をして、僕はいい仕事ができなかった。最初から最後までね。かなり恥ずかしい。ありがたいことに彼があれだけ優秀で、試合をコントロールしてくれた。本当に恥ずかしいよ」と猛省していた。



（THE ANSWER編集部）