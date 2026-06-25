フリーアナウンサーの鬼頭里枝(44)が25日までに自身のインスタグラムを更新。笑撃の「シラスコスプレ」を公開した。



【写真】顔面“オバQ"…シュールで全力！静岡&シラス愛あふれる体当たりリポート

「田子の浦漁港で開催中のアイラブ シラス写真コンテスト しらす愛を爆発させる大会とのことで理想のジェミニー画像とだいぶ違うしらす姿でエントリー」とつづり、静岡県・田子の浦港漁港食堂主催の写真コンテスト用のコスプレスタイルを披露。白タイツに白シューズ、切り抜いたシラスのイラストを全身に貼り付け、ひれを模したうちわを携えたインパクト抜群の格好だ。



AIの描いた理想像とはかなり趣の異なるスタイルとなったが、顔面も“オバQ”並みの白塗りで気合十分。「エントリー写真は3点までとのこと…絞りきれず沢山あげてしまい失格になるかと思いますが 素晴らしい体験をさせていただきました。田子の浦漁港協同組合のみなさまありがとうございました」と入賞度外視の参戦にも納得の様子で、浜松市出身の“静岡愛”があふれている。



5月には出演する静岡放送「Soleいいね!」の中継で、漫画「天才バカボン」のキャラクター・ウナギイヌのようなピッタリタイツ姿で登場。過去にもミツバチ、ホットドッグ、クリスマスツリーなど身体を張ったさまざまな姿でファンを楽しませている鬼頭。今回の“新作”にも「思い切ってここまで出来る鬼頭さんは神ですっ」「脚の長さには驚きました素晴らしいスタイル」「シラスって美人なんだね」「静岡の全局で一番攻めて、一番振り切ってますよね」などと感心する声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）