グループAからCの3グループの全試合が終了

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日に、グループステージ第3節の6試合が行なわれ、グループAからCの3グループの順位が決定した。

これを受けて、DAZN Japan公式Xは「3位ランキング」を公開している。

今回のW杯では、グループステージの上位2チームだけでなく、3位からも成績上位8チームがノックアウトステージに進出できるレギュレーションとなっている。DAZN Japan公式Xでは「6/25 14:00時点の3位ランキングはこちら」として、現時点での順位を公表した。

ランキングのトップは、第3戦の勝利でグループステージ突破を決めたボスニア・ヘルツェゴビナ。2位には日本戦を控えるスウェーデンがつけ、3位にクロアチア、4位にすでに試合を終えた韓国と続く。第3戦を終えたチームでは、スコットランドが韓国と同じ勝ち点3ながら得失点差−3で7位となっており、8位以内に入れるかどうかが微妙なラインとなっている。

現地時間25日には日本とスウェーデンのいるグループFに加え、グループDとグループEの試合が行なわれる。グループ内での上位2チーム争いはもちろん、「3位ランキング」内での順位変動にも注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）