サッカー日本代表は北中米Ｗ杯１次リーグ最終戦（日本時間２６日午前８時）で、スウェーデンと対戦する。駐日スウェーデン大使館はＸで、注目の４選手を紹介した。

ＦＷイサク（リバプール）は高身長かつテクニック、スピードを誇り「ズラタンの後継者」と呼び、同国代表史上最多６２得点を誇るズラタン・イブラヒモビッチの名を引用して紹介。２トップを形成するヨケレス（アーセナル）のことは「力強さと得点力を武器」としている。

キーマン３人目として挙げたのは「圧倒的なスピード」が武器のサイドアタッカー、エランガ（ニューカッスル）。そして４人目に「スウェーデンサッカーの未来を担う若き才能。まだ２０歳ながら、国内では『世代を代表する才能の一人』と高く評価されています」としたのが、ＭＦベリバル（トットナム）だった。

所属のトットナムで今季は２３試合出場で１得点。Ａ代表は２４年１２月にデビューし１２試合に出場している。今大会は背番号７を背負い、２試合とも途中出場している。

Ｘでは早くも注目が集まっており、様々な言語で「私の心の王子」「ベリバルくんの容姿が世界にバレつつある」「今大会１番のイケメン」の声が上がり、「イケメンＷ杯 ベリバル 中村」「ベリバルと中村だけを追うカメラ希望」「日本ｖｓスウェーデンというより中村とベリヴァルの対決」などと中村敬斗との“マッチアップ”を望む声もある。