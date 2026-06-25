◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

サッカー担当だった２年前の５月末。石川・金沢駅前のサウナで隣に座るサッカー日本代表ＭＦ田中碧がつぶやいた。「俺、Ｗ杯で絶対にゴールを取る。てか、取ってる絵が頭に浮かんでる」。汗だくになった彼の目は真剣そのものだった。

前日には元日に発生した能登半島地震で被災した輪島市を初訪問。ドイツから帰国して真っ先に駆けつけた。縁もゆかりもない土地ながら「今、自分のできる限りの力で寄り添いたい」。被害が甚大な朝市通りを歩くと、がれきの山が広がった。「被害は想像以上で心が痛かった」。うつむいた表情は忘れられない。

「笑顔になってほしい」との一心で、体育館が避難所となった輪島中で児童とサッカーで交流。バーベキューパーティーでは自ら肉や野菜を焼き、一人ひとりと談笑した。自宅が倒壊した少年に「Ｗ杯でまたゴール決めて」とねだられ「もちろん！」とサムズアップ。この時も汗だくだった。

昨年６月末にも訪れた。夏祭りで約４００人と交流し、七夕を前に金色の短冊に「Ｗ杯優勝できますように」と記した。この時に伝統工芸・輪島塗の職人を訪ね、サッカーのすね当て作りを依頼。金の八咫烏（やたがらす）と鳳凰（ほうおう）をデザインした特注品を、北中米Ｗ杯にも持参した。復興への思いとともに世界一に挑んでいる。

今月２０日、高温多湿のメキシコ・モンテレイでチュニジア戦に先発。汗だくでフル出場した姿に、サウナの記憶がよみがえった。出国前の５月末に食事をした際は「決める気しかしないよ」の一言。「三笘の１ミリ」から得点したカタールＷ杯に続く一発を期待している。（ゴルフ担当・星野 浩司）

◆星野 浩司（ほしの・こうじ）０８年入社。芸能、サッカーを経て２５年から現職。