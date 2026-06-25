世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が奇跡の＜超＞実写映画化！

2026年7月31日（金）に劇場公開を迎えます。

奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイアが演じるモアナ役はTSUZUMIさん（ME:I）

この度、モアナ役日本版声優を務めるTSUZUMIさんを日本全国へお披露目するキャンペーンがスタート！

南の島“沖縄”で、美しい歌声を響かせました。

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』公開記念イベントin沖縄

イベントが行われたのは、モアナが暮らすモトゥヌイ島と同様、美しい海で囲まれた南の島“沖縄”。

会場に集まったファンたちから拍手で歓迎を受けてTSUZUMIさんは笑顔でステージに登場。

2日前に日本版声優を務めることが発表され、同時に「どこまでも〜How Far I’ll Go〜」を初歌唱した感想を聞かれると、「（イベントまで）なかなかモアナの声優をやるという実感が湧かなかったりだとか、嬉しすぎてまだ信じられないっていう状態だったんですけども、実際に皆さんの前で発表ができて、歌の生歌唱もさせていただいて、やっと自分が本当にモアナを演じるんだっていう実感が湧いて改めて幸せな気持ちになりました」と思いを語りました。

また、発表されたあとの家族や友人の反応について「ものすごい数の連絡が来ました。みんな感動したって言ってくれたり、今泣きながら連絡をしてるよ、とか嬉しい言葉をたくさんもらって、本当に私も頑張ってよかったな、と思いました」と周りからの言葉に笑顔で応えました。

そしてディズニー・アニメーションの中でも『モアナと伝説の海』とモアナが大好きと公言するTSUZUMIさんはその魅力について、「モアナは優しくて、強くて、島のみんなのために頑張る姿にとても憧れていました。やっぱり人のために動ける人って本当に優しくて素敵な人だなと思っているので、小さい頃からそういう勇敢な姿に私も元気をもらいましたし、私も頑張らないといけないなと思うことができました。誰かに勇気を与えたり、誰かの背中を押してくれるようなそんな魅力のある作品だと思います」と作品に対する熱い思いを語ります。

また、モアナとの共通点を聞かれると「私も普段はME:Iというアイドルとして活動しているので、どんなプレッシャーがあったとしてもステージ上では笑顔でパフォーマンスしなくてはいけないっていうのがあるのですが、モアナも弱さを人にあまり見せないけど、本当は心の中で不安な気持ちがあるっていうのはすごく私に似ている部分があるなって思います」と、モアナのようにプレッシャーや不安を表に見せず、振る舞う姿への共通点を語りました。

そして本イベントの開催場所となった沖縄について「沖縄には小学校高学年の時に家族と来ました。ダイビングをしてたくさん泳いで、美味しいお肉も食べて、美ら海水族館にもいってめちゃめちゃ満喫しました」と沖縄での思い出も。

天候が心配されたこのイベントが無事青空のもと実施されたことにMCから「晴れ女じゃないですか！ありがとうございます！」と言われると、「確かに晴れ女ですね！こんな素敵な海をバックに歌わせていただきます！」と満面の笑顔でこたえました。

その後、先日のイベントでも大きな反響を呼んだ劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を生歌唱！

小禄高校の合唱部と力を合わせた“1日限り”のスペシャルパフォーマンスで、会場中に感動を届けました。

愛する家族や島を救うため、大海原へと飛び出していくモアナの決意が込められた楽曲を歌う前に「モアナにとって海は自分の心と向き合う、そして前に進むきっかけをくれる大切な存在です。今日はこうやって海が身近に感じられる沖縄で特別歌唱をお届けします」と沖縄の青い空と海とモアナと海の絆について語りました。

「前回のイベントでは一人で緊張して、どうしようどうしようって不安があったのですが、今日は皆さんと一緒に歌えて、もう本当に幸せで新鮮な気持ちです。そして顔を合わせるたびにみなさんすっごくいい顔で歌ってくれて幸せです！」と合唱団と共にステージで披露した気持ちを笑顔で語りました。

そして、TSUZUMIさんへの憧れをさらに募らせた学生たちによるQ&Aコーナーへ。

“TSUZUMIさんの太陽のようなパワフルで美しい歌声に笑顔をもらっています。TSUZUMIさんが歌の道に進むと決めたのはいつですか”という学生の将来をどう切り開いたのかという質問に対し、「私は小さい頃から歌っている子で、物心ついたときから歌を歌う仕事に就きたいと思っていたので、はっきりいつというのはないけど、大きくなってその思いが強くなったのは、お母さんにいろんなアーティストさんのライブに連れて行ってもらった時に、やっぱり生で聴く歌とパフォーマンスのすごさに感動して、自分もこんなふうにキラキラしたステージで人に歌を届けて誰かを幸せにしたいと思いました」と当時を振り返り回答。

モアナと同様、自ら道を切り開いてきたTSUZUMIさんらしい頼もしい回答に、学生たちは再び目を輝かせていました。

続いて、“歌声も素敵なTSUZUMIさんですが、その美貌を保つ特別な秘訣はあるのですか”という高校生らしい等身大の質問に対しては、「美味しいごはんを食べて、たくさん運動して、たくさん寝る。そうしたら私はストレスが発散されるので、心も体も健康になります。あとお風呂につかることも心がけています」と笑顔で回答。

最後に“モアナは周囲の期待に応えようと自分なりの道を探していきますが、TSUZUMIさんはどんな風にしてプレッシャーや不安を乗り越えるのか”という受験生らしい質問には、「私も本当にプレッシャーに弱くてすごく悩みこんでしまう性格なんですが、そういう時は友達やメンバー、そして近くで支えてくれるマネージャーさんに連絡したり会いに行ったりして話をします。外に出るだけで心も楽になったり、泣きそうなときは自分が心から安心できる人のところで思いっきり泣いて、もうバっと寝る！そして朝起きたら、あ、大丈夫かもってなるので誰かに話したり泣きたいときは泣いて、そして寝るっていうので乗り越えています」とコメント。

学生時代、TSUZUMIさん自身が“モアナ”からパワーを受けてきたように、この夏公開される＜超＞実写版の『モアナと伝説の海』が、今の学生たちの背中も押してくれるだろうと力強く語りました。

最後に、TSUZUMIさんは改めて「海に冒険に出かけるモアナの姿に、誰もが一歩踏み出す勇気をもらえるミュージカル・アドベンチャーになっています！」とメッセージを贈り、温かな雰囲気の中、イベントは幕を閉じました。

＜超＞実写版『モアナと伝説の海』は、2026年7月31日（金）全国公開です。

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