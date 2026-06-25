俳優の光石研（64）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。愛犬の黒いトイプードル「グリグリ」について語った。

妻とは今年結婚35年になるという光石。司会の黒柳徹子から「お子さんはいらっしゃるんでしたっけ？」と聞かれ、「あの〜、ワンちゃん。トイプードルのグリグリっていう」と、愛犬の写真を披露した。

すると黒柳は「あら〜っかわいい！こんなにかわいいの！？」と感激し、「随分かわいいですね。グリグリって何で」と由来を質問。光石は「フランス映画で“猫が行方不明”っていうのが90年代の真ん中ぐらいにあったんですけど、その猫の名前がグリグリ」と解説した。

しかし黒柳は「グリグリちゃん、かわいいね。ああかわいい！」と釘付け。愛犬の取材も受けるという光石が「一緒に行けますからね」と打ち明けると、その表情に黒柳は「なんかね、お父さんだね」と笑顔に。

愛犬の性格について、光石は「外面が良くて、よそに連れて行くともの凄い静かなんですけど、僕らだけになるとワンワン吠えたり、ボールを持って来て“投げろ”って言ったり」と告白。2週間に1回というトリミングサロン通いには「僕より行ってる。僕の3倍ぐらいかかってる」と嘆いた。

とはいえ「でもかわいい。フカフカになりますから」という光石は、番組のエンディングに黒柳が「グリグリは今日もテレビを見てるのかしら？」と触れると、カメラに向かって両手を振りながら「グリグリ〜！」と呼びかけた。黒柳は「分かるよね、そうやってやるとね」と感心しつつ、「“グリグリ”って言うと分かると思います。犬は見ている」と語っていた。