“あづきおねえさん”秋元杏月、YouTubeチャンネル開設 初回動画は“スペシャルバージョン”「すっごくわくわくしています！」【コメント全文】
NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんとして活動した“あづきおねえさん”こと秋元杏月が25日、公式YouTubeチャンネル『あづきお姉さんのげんきひろば』を開設した。
初回動画では、これまでの応援への感謝を込めた「感謝のからだ☆ダンダン」を配信する。公式YouTubeチャンネルの開設に秋元は「番組を卒業してからも『またみんなと一緒に笑顔になれる場所をつくりたい！』とずっと思っていたので、こうしてYouTubeで新しい“ひろば”をスタートできてとってもうれしいですし、すっごくわくわくしています！」とコメントした。
【動画】初回はやっぱりあの曲！YouTubeチャンネル開設した秋元杏月
■秋元杏月 コメント
この度、公式YouTubeチャンネル『あづきお姉さんのげんきひろば』を開設することになりました！番組を卒業してからも「またみんなと一緒に笑顔になれる場所をつくりたい！」とずっと思っていたので、こうしてYouTubeで新しい“ひろば”をスタートできてとっても嬉しいですし、すっごくわくわくしています！
最初の動画は私にとって宝物の体操「からだ☆ダンダン」を7年間の感謝の気持ちを込めて、スペシャルバージョンでお届けしました。
これからは画面の前でみんなが楽しく体を動かせる動画や、色々な場所へお出かけしたり、新しい挑戦をしたり！？と、たくさんの“たのしい！”を詰め込んだ動画をお届けしていきます。
見てくれたみんながわくわくした気持ちになれますように。よろしくお願いします！
初回動画では、これまでの応援への感謝を込めた「感謝のからだ☆ダンダン」を配信する。公式YouTubeチャンネルの開設に秋元は「番組を卒業してからも『またみんなと一緒に笑顔になれる場所をつくりたい！』とずっと思っていたので、こうしてYouTubeで新しい“ひろば”をスタートできてとってもうれしいですし、すっごくわくわくしています！」とコメントした。
■秋元杏月 コメント
この度、公式YouTubeチャンネル『あづきお姉さんのげんきひろば』を開設することになりました！番組を卒業してからも「またみんなと一緒に笑顔になれる場所をつくりたい！」とずっと思っていたので、こうしてYouTubeで新しい“ひろば”をスタートできてとっても嬉しいですし、すっごくわくわくしています！
最初の動画は私にとって宝物の体操「からだ☆ダンダン」を7年間の感謝の気持ちを込めて、スペシャルバージョンでお届けしました。
これからは画面の前でみんなが楽しく体を動かせる動画や、色々な場所へお出かけしたり、新しい挑戦をしたり！？と、たくさんの“たのしい！”を詰め込んだ動画をお届けしていきます。
見てくれたみんながわくわくした気持ちになれますように。よろしくお願いします！