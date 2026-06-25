サッカー元日本代表GKの本並健治氏（62）が25日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演し、25日（日本時間26日）のFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ最終戦でスウェーデンと戦う日本の守護神について解説した。

オランダと勝ち点で並び、得失点差で2位の日本は、スウェーデンに勝つか引き分けるかで、決勝トーナメント（T）進出が確実になる。1位通過なら1回戦でモロッコと、2位通過でブラジルと対戦する。

ゴールマウスを守る鈴木彩艶（23）は、セリエAパルマに所属する。同じGKだった本並氏は、「イタリアの国民が、キーパーの評価が凄く厳しいんです」と、守備に対するイタリア人の厳しい視線を指摘。「いいプレーをした時は凄く褒めるけど、悪いプレーをした時はもの凄くたたかれる。そこでいいプレーをしている」と続け、「W杯が終われば、ヨーロッパのイングランドとか行くとは思う」と、市場価値の高騰を予測した。

強みは体格だという。日本サッカー協会の公式発表では、1メートル90、100キロ。身長もさることながら、体格もガッチリだ。本並氏は「フィジカルが非常に強いです。190センチあって、100キロあるんです。フィジカル的に負けない。海外の選手に。空中戦とかも出て行って、当たられると倒れてしまうので」と説明。スウェーデンは1メートル90のイサク、1メートル89のヨケレスという2トップが強力だが、「当たっても負けないですよ」と期待した。

フィジカルの強さで、失点を防いだケースを挙げた。オランダ戦の前半4分、ゴール正面の近い距離から、強烈なシュートを打たれた。鈴木は両手でパンチングする好反応。シュートは枠を外れ、CKに逃れた。本並氏は「ここ、普通、体重とかフィジカルがないと、（手に）当たって入るんですよ、だいたい。体重があって、フィジカルが強いので、弾ける力を持っている」と称賛した。