QTモバイルで「arrows We3」「OPPO Reno15 A」発売
QTnetは25日、MVNOサービス「QTモバイル」で「arrows We3 M09 128GB」、「OPPO Reno15 A 128GB」、「OPPO Reno15 A 256GB」を発売した。
価格は、arrows We3 M09 128GBが5万6232円、OPPO Reno15 A 128GBが6万3360円、OPPO Reno15 A 256GBが7万6032円。24回払いや36回払いも可能。
arrows We3
「arrows We3」は6月25日に登場したFCNT製のAndroidスマートフォン。チップセットにメディアテックの「Dimensity 6300」を搭載し、ストレージ128GBモデルのメモリー容量は8GB。最大2TBのmicroSDXCを使用可能。
arrows We3 M09 128GB
6.14インチのディスプレイを搭載した比較的小型な筐体に、5000mAhの大容量バッテリーを内蔵する。IPX6/IPX8/IPX9、IP6Xの防水防塵性能を備えることも特徴。
SIMはnanoSIMとeSIMのデュアルSIM対応で、QTモバイルのドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線を使用可能。FeliCa（おサイフケータイ）も利用できる。
OPPO Reno15 A
「OPPO Reno15 A」は国内ではオウガ・ジャパンが展開する、6月25日に登場したAndroidスマートフォン。チップセットはクアルコムの「Snapdragon 6 Gen 1」。メモリーとストレージの構成は、8GB／128GBまたは12GB／256GB。最大1TBのmicroSDXCに対応する。
OPPO Reno15 A 128GB
OPPO Reno15 A 256GB
ディスプレイは約6.6インチ。バッテリー容量は7000mAhと大容量だ。防水防塵性能はIPX6/IPX8/IPX9、IP6X。
SIMはnanoSIMとeSIMのデュアルSIMに対応し、QTモバイルのドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線を使用可能。FeliCa（おサイフケータイ）も利用できる。