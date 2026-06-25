昨年をもって「モーニング娘。」を卒業した北川莉央が２５日、自身のインスタグラムを通じてテレビ東京に入社したことを報告した。アナウンサーになった北川アナは、２８日に生放送される同局系「テレ東音楽祭２０２６夏」でデビュー（初鳴き）することも決まった。

北川アナは、モー娘。時代のアカウントを更新し「みなさま お久しぶりです。北川莉央です。この春、テレビ東京へ入社いたしました」とファンに報告。「今後は下記のアカウントを使用します！」と新しいアカウントを掲載。モー娘。時代のアカウントは２６日いっぱいで削除すると伝えた。

新しいアカウントでは、スーツで撮影した写真とともに「この春、テレビ東京へ入社しました」と改めて伝え、「４月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています！」と近況をつづる。「今後はこちらのアカウントを使用します。よろしくお願いいたします！」とメッセージを寄せた。

テレビ東京はこの日、２８日午後６時３０分から生放送される「テレ東音楽祭 ２０２６夏」で新人の北川アナがデビューすることを発表。同番組の公式サイトで「テレビ東京 新人アナウンサー２名がデビュー」すると伝え「鈴木芹里乃アナ・北川莉央アナがフレッシュな姿で中継現場を担当します」と発表した。

北川は２０１９年に１５期生としてモーニング娘。に加入。２５年１０月に、年内で卒業することを発表した。２６年４月にテレビ東京に入社したことが分かり、同局は「入社は事実です」と回答。４月１日に行われた入社式にも参加していた。

近年、アイドルから局アナ転身の例は少なくない。「モーニング娘。」元メンバーでは、紺野あさ美＝現フリーアナ＝が２０１１〜１７年まで同局にアナウンス職で在籍。元乃木坂４６では、日本テレビの市來玲奈アナ、テレビ朝日の斎藤ちはるアナ、元櫻坂４６ではフジテレビの原田葵アナがいる。