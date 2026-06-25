ロックバンド「ヤングスキニー」は25日、公式Xを更新。今月9日に開催した公演中に客席内で痴漢行為が発生したとして謝罪した。

騒動が起きたのは、6月9日に大阪市のライブハウス「Live House Anima」で開催した公演。客席内で痴漢行為が発生したと報告があったとし、被害に遭った来場者に対し「心からお詫び申し上げます。ライブを楽しむためにご来場いただいた時間の中で、不安や恐怖を感じさせてしまったことを重く受け止めています」と謝罪した。

「本来であれば、誰もが安心して音楽を楽しめるべき空間で、このような出来事が起きてしまったことを非常に悔しく思っています」とし、「痴漢行為は犯罪であり、断じて許されるものではありません」と強調。加害者が判明した場合は、法的措置を含め厳正に対応するとし、今後同様の行為が確認された際には、会場からの退場措置や出入り禁止、警察への通報・引き渡しなどの対応を取る方針を示した。

公式は「安心してライブを楽しんでいただける環境を守ることができなかった責任を真摯に受け止め、再発防止に向けて対策を徹底してまいります」と誓い、来場者に違和感や不安を感じた際には速やかにスタッフへ知らせるよう呼びかけた。