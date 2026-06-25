２４日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」は、平成バラエティクイーン企画が行われた。

スザンヌ（３９）が登場。赤っぽいウエーブ髪に、髪色とマッチした女子力の高いコーデで登場。

現在は故郷熊本で旅館を経営しており、社長兼女将に。閉鎖していた旅館を買い取って、改装し「雨漏りとかもしてたので、屋根を替えるのに２０００万とか、床を替えるのに７５０万とかいろいろあって、結局初期費用が１億５０００万円くらいかかった」と明かし、司会の濱家隆一らが「ええーっ！？」と声を上げた。

スザンヌは「だったら建てたほうが良かったんじゃないかな」と笑わせた。２年前に開業し「いま１億５０００万円を回収中です」と語った。

ネットでも出演が話題になり「久しぶりにテレビで見たけど綺麗なままだし、こんなにちゃんとしてるというか気遣いとかできる感じの方なんだ」「綺麗すぎて」「スザンヌかわいすぎる」「スザンヌはめっちゃ久々に見るなあ」「めっちゃ美人やな」と反応する投稿が集まった。