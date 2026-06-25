「日本の宝」が集結!? NCT・ユウタ、平野紫耀＆堀米雄斗らとの豪華共演SHOTにファン歓喜

NCTのユウタが、豪華な共演ショットを公開し、注目を集めている。

ユウタは6月24日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ユウタ、平野紫耀＆堀米雄斗らと豪華共演SHOT

公開された写真には、パリで開催された「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」の2027年春夏メンズコレクションに出席した際の様子が収められている。

写真のユウタは、淡いグリーンのロングコートに白トップスとワイドデニムを合わせ、黒のシューズとピンクのルイ・ヴィトンのバッグで個性を加えた洗練された装いを披露している。

特に目を引いたのは、世界で活躍する日本人スターたちとのショットだ。陸上選手の中島佑気ジョセフやスケートボード選手の堀米雄斗とのツーショット、Number_iの平野紫耀を加えたスリーショットまで、豪華な日本人スターの共演がファンの注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「すごい」「大優勝！」「素敵な3ショット」「日本の宝」「かっこいい」といった反応が寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）中島佑気ジョセフ（左）とユウタ

（写真＝ユウタInstagram）ユウタ（左）と堀米雄斗

（写真＝ユウタInstagram）左からユウタ、堀米雄斗、平野紫耀

なお、ユウタは今年3月に公開された映画『スペシャルズ』に出演したほか、5月31日には音楽フェスティバル「METROCK 2026」に出演。さらに、『仮面ライダーZEZTZ』第2章の主題歌に抜擢されるなど、俳優や歌手として幅広く活躍している。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。