杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの“キス顔”見つめ合いショット公開「天使すぎる」「お口とんがらせてるの可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の杉浦太陽が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと見つめ合う写真を公開し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「お口とんがらせてるの可愛い」0歳次女とのキス顔見つめ合い
杉浦は「今日も一日お疲れさまでした〜！」とつづり、夢空ちゃんを抱いている2ショットを披露。杉浦と夢空ちゃんは共に唇を尖らせた“キス顔”のような表情で見つめ合っている。
この投稿には「相思相愛」「大好きが伝わってくる」「お口とんがらせてるの可愛い」「メロメロ」「むちむちのほっぺもおててもあんよも全てが可愛い」「天使すぎる」などと反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「お口とんがらせてるの可愛い」0歳次女とのキス顔見つめ合い
◆杉浦太陽、“キス顔”ショット披露
杉浦は「今日も一日お疲れさまでした〜！」とつづり、夢空ちゃんを抱いている2ショットを披露。杉浦と夢空ちゃんは共に唇を尖らせた“キス顔”のような表情で見つめ合っている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「相思相愛」「大好きが伝わってくる」「お口とんがらせてるの可愛い」「メロメロ」「むちむちのほっぺもおててもあんよも全てが可愛い」「天使すぎる」などと反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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