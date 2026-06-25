【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん ララ・サタリン・デビルーク】 7月14日より順次展開 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん 西連寺 春菜】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん 結城 美柑】 7月28日より順次展開

BANDAI SPIRITSは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん ララ・サタリン・デビルーク/西連寺 春菜/結城 美柑」を7月より順次展開する。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、「ララ・サタリン・デビルーク」「西連寺 春菜」「結城 美柑」の猫コスプレ姿をプライズフィギュアで立体化したもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「バンプレストナビ」公式サイトにて商品ページを公開しており、「To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん ララ・サタリン・デビルーク」は7月14日より順次展開、「To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん 西連寺 春菜/結城 美柑」は7月28日より順次展開予定であることを公開しているほか、彩南高校学園祭のコスプレ喫茶をイメージさせる、可愛らしい猫コスプレ姿の3人を確認することができる。

「To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん ララ・サタリン・デビルーク」

「To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん 西連寺 春菜」

「To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん 結城 美柑」

種類：全1種 サイズ：約250mm種類：全1種 サイズ：約250mm種類：全1種 サイズ：約230mm

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

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