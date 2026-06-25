韓国ブランドMASCOMPANY新作キャップ発売♡古着ライクなデザインが今の気分

韓国発ヘッドウェアブランド「MASCOMPANY（マスカンパニー）」から、まるで長年愛用してきたかのような風合いが魅力の新作キャップが登場します。2026年7月1日（水）より、博多阪急で開催されるPOP-UP SHOPをはじめ、オンラインストアや全国の取扱店で発売開始。ヴィンテージ感と遊び心を兼ね備えたデザインは、いつものコーディネートにこなれたアクセントを添えてくれそうです♪

古着ライクな魅力が光るMASCOMPANY

MASCOMPANYの新作キャップは、「どこかで見たことがあるような。でも、どこにもないような。」をコンセプトに誕生したコレクション。

新品でありながら、まるで古着屋で偶然見つけたお気に入りのような雰囲気をまとっています。

ヴィンテージ加工や絶妙なカラーリングに加え、ブランドらしいユーモアあふれるデザインをプラス。トレンド感だけでなく、ファッション好きの心をくすぐる独特の存在感も魅力です。

カジュアルスタイルにはもちろん、きれいめコーデの外しアイテムとしても活躍。シーズンを問わず取り入れやすいデザインなので、デイリー使いにもぴったりです。

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個性が際立つ新作キャップ5種

今回発売されるのは、「Cap Classic」と「Sophia Crown cap」の2シリーズ、全5種類です。

Cap Classic



ヴィンテージウォッシュを施したデニム生地に、ポップな刺繍を組み合わせたシリーズ。低めのクラウンとストレートブリムを採用し、カジュアルながらも洗練された印象に仕上げています。

Washed Denim（mas-classic-cap-wd）



価格：8,800円

Washed Gray（mas-classic-cap-wg）

価格：8,800円

デニム特有の風合いが楽しめるため、Tシャツやデニムスタイルとの相性も抜群。抜け感のある大人カジュアルを演出してくれます。

素材：Cotton100％

Sophia Crown cap



ブランドの世界観に登場する母親の名前から着想を得たモデル。クラシックなアメリカンカルチャーとラグジュアリーウォッチを思わせるデザインが特徴です。

Cream/Green（mas-sophia-cap-cg）



価格：8,800円

Green（mas-sophia-cap-gn）



価格：8,800円

Navy（mas-sophia-cap-nv）

価格：8,800円

落ち着きのあるカラー展開で、幅広いスタイリングに対応。シンプルながら存在感があり、大人のカジュアルコーデを格上げしてくれるアイテムです。

素材：Cotton100％

発売情報をチェック

新作キャップは2026年7月1日（水）より発売されます。

発売日：2026年7月1日（水）

発売情報：CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP 博多阪急8F※／ZOZOTOWN全国のセレクトショップほか

※2026年7月1日（水）～7月14日（火）の期間限定ショップ

こなれ感たっぷりの新作を取り入れて

ヴィンテージライクな風合いと遊び心あるデザインを兼ね備えたMASCOMPANYの新作キャップ。

ファッションにさりげなく個性をプラスしたい方や、韓国トレンドを取り入れたい方にもぴったりのコレクションです。

コーディネートの仕上げに取り入れるだけで、おしゃれ度がぐっとアップ♡この夏のお気に入りキャップを見つけてみてはいかがでしょうか。