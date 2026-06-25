三吉彩花、ねじり鉢巻で太鼓を豪快に打ち鳴らす　「湖池屋ストロング」新TVCMが7月1日より放映開始

俳優・モデルの三吉彩花さんが、レモンカラーのねじり鉢巻を締め、お祭りをモダンにアレンジした衣装をまとい、巨大な“レモン太鼓”をバチで豪快に打ち鳴らす姿を披露。

株式会社湖池屋は、ポテトチップスブランド「湖池屋ストロング」のフルリニューアルに伴い、三吉さんを継続起用した新TVCM「濃いも旨いもストロング」篇（15秒）を、7月1日より全国で放映することを発表しました。

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■ 遊び心あふれる表情を次々と披露した撮影現場

今回のリニューアルでは、ブランドの強みである濃厚な美味しさはそのままに、食べた後の爽快感を味覚とパッケージの双方で表現。

その新定番フレーバーとして、辛味と酸味を掛け合わせた「湖池屋ストロング 辛レモン（シンレモン）」が新たにラインアップへ加わります。

新TVCMは、生まれ変わった同商品の濃厚な美味しさと、食べた後の気分弾ける爽快感を訴求する内容に。

「辛レモン」の味わいをイメージした食材が弾ける表現や、日本らしい躍動感と爽快感を演出する「太鼓」や「けん玉」を盛り込み、湖池屋らしい小粋な和の世界観で構築されています。

撮影現場に凛とした佇まいで現れた三吉さんですが、本番が始まると普段のクールなイメージとは異なるチャーミングで遊び心あふれる表情を次々と披露。

初挑戦となった太鼓やけん玉の撮影では、どのように動けば狙い通りのカットになるかスタッフと熱心に打ち合わせを重ねていました。

また、誰もが苦戦するというポテトチップスを食べるシーンでは、一口食べた瞬間に最高に美味しそうな表情を見せてOKカットを連発し、制作陣を感嘆させていたとのことです。

■ 30歳を迎えた三吉さんが語る30代のストロングな目標

CMの公開に合わせ、今年30歳という節目を迎えた三吉さんのインタビューも公開されました。

新定番の「辛レモン」について三吉さんは、「旨みやレモンの酸っぱさ、最後にガツンとくる唐辛子の刺激的な味が、本当に自分が疲れているときやストレスを発散したい時に必ず食べたくなるような味」と評し、家でテレビや映画を観ながら無心で食べるのが理想のシチュエーションであると語りました。

さらに、フリップを用いた「30代でこれだけは絶対にやりたいこと」という質問に対しては「スカイダイビング」と回答。

過去に仕事でバンジージャンプを体験した際に怖くて泣いてしまったという苦い思い出を振り返りつつも、「30代は自分にとっても新しい人生の始まりで、鳥のように羽ばたいていきたいという思いがあるので、スカイダイビングはもはや高すぎて高いところが怖いと言っていられない、むしろその先にあるすごく楽しい、感じたことのない感覚を味わえるのではないかと思い挑戦してみたいです」と、新たな決意を明かしています。

■ 商品は6月より順次展開 味わいとパッケージを一新

フルリニューアルされた「湖池屋ストロング」ブランドは、新定番の「辛レモン」のほか、まろやかな酸味と深いコクの「サワークリームオニオン」、海苔の風味に唐辛子のキレを絶妙に合わせた「豪快のり」の計3品で展開されます。

参考小売価格は170円前後（税抜き）。6月15日より全国のコンビニエンスストアで先行発売が開始されており、6月29日からは全国のスーパーマーケットをはじめとする一般チャネルでも順次販売が開始されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062507.html