カスタマイズウォッチブランド「UNDONE」を展開するUNDONE JAPANは、ブランド初のスリムウォッチ『The UNDONE Slim 4.9mm』を6月22日より発売する。

【画像あり】その薄さはシャツの下に収まるほど！ 本体外観

本モデルは、UNDONEとして初めて“薄さ”をテーマに開発された一本。ケース厚はわずか4.9mmで、スイス製クォーツムーブメント「Ronda 1062」を搭載しながら袖の下に収まる薄型設計を実現した。シャツのカフの下にもすっきりと収まり、ビジネスシーンからカジュアルな装いまで対応する。

UNDONEが本モデルで重視したのは、装着時のストレスを抑える薄型設計、袖口に収まるケースバランス、スイス製ムーブメントを搭載した信頼性の3点だという。

展開はシルバーとブラックの2モデル。ダイヤルはシルバー、ブラック、ブルーの3色から選択できる。それぞれのダイヤルにはサンレイ仕上げを採用しており、光の角度によって表情が変化する。シルバーは日常からフォーマルまで馴染むクリーンな印象に、ブラックはシャープで洗練された印象に仕上げられている。

本モデルの特徴のひとつが、ケースバックへのカスタム刻印だ。316Lステンレスのケースバックに、イニシャル、記念日、座標、言葉などを刻むことができる。表側はミニマルなデザインを保ちつつ、裏側にパーソナルなディテールを加える仕様で、自身用としてだけでなくギフト用途も想定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）