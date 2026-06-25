【Ｗ杯】ブラジル、モロッコ、メキシコはどのブロックに？ 決勝Ｔ進出チーム、続々と。ラウンド・オブ32で南アフリカとカナダが激突！
北中米ワールドカップで、現地６月24日からグループステージの最終節がスタートした。同日にＡ組、Ｂ組、Ｃ組で最終順位が確定。以下のような結果となった。
▼Ａ組
１位：メキシコ
２位：南アフリカ
３位：韓国
４位：チェコ
▼Ｂ組
１位：スイス
２位：カナダ
３位：ボスニア・ヘルツェゴビナ
４位：カタール
▼Ｃ組
１位：ブラジル
２位：モロッコ
３位：スコットランド
４位：ハイチ
グループ１位と２位が決勝トーナメントに進出。３位は、全体の12チーム中で上位８チームがグループステージを突破できる。４位は大会敗退となる。
ラウンド・オブ32の対戦カードで決定したのは１つ。南アフリカ（Ａ組２位）とカナダ（Ｂ組２位）が相まみえる。
なお、24日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ａ組
メキシコ ３−０ チェコ
南アフリカ １−０ 韓国
▼Ｂ組
スイス ２−１ カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ ３−１ カタール
▼Ｃ組
ブラジル ３−０ スコットランド
モロッコ ４−２ ハイチ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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▼Ａ組
１位：メキシコ
２位：南アフリカ
３位：韓国
４位：チェコ
▼Ｂ組
１位：スイス
２位：カナダ
３位：ボスニア・ヘルツェゴビナ
４位：カタール
▼Ｃ組
１位：ブラジル
２位：モロッコ
３位：スコットランド
４位：ハイチ
グループ１位と２位が決勝トーナメントに進出。３位は、全体の12チーム中で上位８チームがグループステージを突破できる。４位は大会敗退となる。
なお、24日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ａ組
メキシコ ３−０ チェコ
南アフリカ １−０ 韓国
▼Ｂ組
スイス ２−１ カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ ３−１ カタール
▼Ｃ組
ブラジル ３−０ スコットランド
モロッコ ４−２ ハイチ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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