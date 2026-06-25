◇バレーボール 男子ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日、フランス)バレーボール男子日本代表はセルビアに3-1(25-17、25-15、22-25、25-16)で勝利。郄橋藍選手が両チーム最多22得点をあげる活躍をみせました。第1セットから試合を優位に進め2セット連続で奪取。第3セットは接戦で落とし、嫌な流れになりかけますが、「3セット目を取りたかったんですけど、そこでストレスがかかってしまって4セット目で切り替えないといけない気持ちも強かった」と話す郄橋選手。

「自分自身サーブでしっかりとまずは攻めて、チームにリードを与えて、優位な形を作ろうという意識」だったと、第4セットだけで、2本のブロックや2本サーブポイントを含む計8得点。このセットを25-16の大差で取り、日本が勝利を飾りました。

日本はこれで18チームで唯一負けなしの5連勝。郄橋選手は5試合でトータル97得点と好調でチームを引っ張っています。

今年の大きな目標が2028年ロサンゼルスオリンピックの切符もかかる9月のアジア選手権。「今年はやっぱりピークに持っていく部分がはっきりとしている。オリンピックの切符を獲得するためにも、このネーションズリーグで自分のパフォーマンスもそうですし、チームとしてもしっかりいいチーム作りをしていかないといけない」と語ります。

日本の次戦は26日のイラン戦。アジア選手権でも対戦の可能性があるチームです。「アジア選手権でも間違いなく一番の相手になってくると思いますし、本当に難しい戦いになると思いますけど、しっかりとアジア選手権前にできるいいチャンスとして、勝ちにいきたいです。今自分たちがどこまでイランと、どういった試合になるのか自分も楽しみなので、その中でしっかり勝ちにこだわっていきたいと思ってます」と戦いを見据えました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

▽日本の予選ラウンド日程

◆中国開催

第1戦 ○3−0 ウクライナ

第2戦 ○3−2 ポーランド

第3戦 ○3−1 中国

第4戦 ○3−1 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 ○3−1 セルビア

第6戦 イラン

第7戦 アメリカ

第8戦 フランス

◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン