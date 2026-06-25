◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第１日（２５日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

男女通じて国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会は午前組が第１ラウンドを終了。２０２４年覇者の小祝さくら（ニトリ）が４バーディー、３ボギーの７１で回り、トップと４打差の好位置でホールアウトした。「けっこう過酷だった。雨が降ったりやんだりで難しかった。耐えるゴルフになったかな」。悪天候の中、１アンダーで上々のスタートを切った。

１０番は２打目をグリーン左に外し、寄らず入らずのボギー発進となった。「前半はあまりショットが良くなかったけど、後半にちょっとずつ感覚が戻ってきた。ドライバーも安定してきて、後半にスコアを伸ばすことができた」。１番パー５で７メートルのスライスラインを読み切りバーディー。７番では残り６０ヤードの第２打をピン上３メートルに運び、スコアを赤字に変えた。

左手首を手術し、今季開幕戦で８か月ぶりに実戦復帰を果たした。序盤戦は出遅れることが多かった。「考え方もセーフティーになってしまっていた。これじゃダメだなと思って変えた。最近はずっと、初日は攻めのゴルフをしっかりやろうと決めてやっている」と明かした。

この日の最終９番パー３でも貫いた。６アイアンを握ったティーショットは理想の弾道を描き、ピン左奥へ。「苦手意識もあって不安もあったけど、しっかりといい球が打てた。寄ったわけではないけど、奧はＯＫだと思っていたので、自己満足度は高かった」。結果はパーだったが、２日目以降へつながる大きな一打となった。

今大会はホールインワン賞にも、最高１０００万円の高額賞金が用意されている。開幕前日に「狙いたい」と話していた小祝だったが「全然気配もなかった。今日はちょっと、それどころじゃない感じだった」と苦笑い。「明日は風が吹く予報なので、よりショットの精度が大事になってくる。今日しっかり修正をして、明日自信をもってプレーしていきたい」。大粒の雨に打たれながら、練習場でクラブを振った。