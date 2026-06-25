サッカーの北中米Ｗ杯に臨んでいる日本代表・森保一監督は２４日、１次リーグＦ組第３戦の２５日（日本時間２６日午前８時）のスウェーデン戦（２５日）が行われるダラス競技場で前日会見に臨み、「あくまでも勝利を目指して戦う。その上で１位なのか、２位通過なのか。（敗れて）３位通過になる可能性もある。結果を受け止めて決勝トーナメント（Ｔ）に向かいたい」と話した。

この日、Ｆ組が決勝Ｔ１回戦で対戦するＣ組の順位が確定。最多６度目の優勝を目指すブラジルが首位、進境著しいアフリカの雄・モロッコの２位通過が決まった。日本は現在、１勝１分けの勝ち点４でＦ組２位、スウェーデンは１勝１敗の同３で３位につける。同組トップのオランダのチュニジア戦の結果も関わってくるが、日本が現状維持の２位通過ならブラジルと、逆転首位突破ならモロッコと激突することになる。

スポーツ報知公式Ｘではブラジルとモロッコのどちらとの対戦が望ましいかの緊急アンケートを実施。結果は前回大会４強のモロッコ５７％、ＭＦネイマールが復帰したブラジル３２％、３位通過を望む声は１１％あった。昨年の国際親善試合で初勝利したものの、やはり王国ブラジルとは対戦したくはないという結果だった。（２５日１５時現在）