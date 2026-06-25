豪ドルは雇用がしっかりも影響は限定的＝オセアニア為替概況
豪ドルは雇用がしっかりも影響は限定的＝オセアニア為替概況
5月の豪雇用統計は、雇用者数の伸びが予想をやや上回る好結果となったものの、正規雇用はプラス圏を回復した一方で、非正規雇用に比べて伸びが落ち着いており、影響は限定的となった。対ドルでは0.6900ドルを挟んでの推移となった。
対円では111.50円を挟んでの上下動となり、こちらもしっかりとした方向感は出なかった。
NZドルは0.5635－0.5655ドルのレンジ取引となり、対円では91円台前半での推移となった。
豪州
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 4.0% 予想 4.3% 前回 4.2% （前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 -0.7% 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 3.6% 予想 3.5% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 0.4% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.03万人 予想 3.25万人 前回 -1.86万人 （雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.4% 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 0.52万人 前回 -1.07万人 （正規雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 3.52万人 前回 -0.79万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし
5月の豪雇用統計は、雇用者数の伸びが予想をやや上回る好結果となったものの、正規雇用はプラス圏を回復した一方で、非正規雇用に比べて伸びが落ち着いており、影響は限定的となった。対ドルでは0.6900ドルを挟んでの推移となった。
対円では111.50円を挟んでの上下動となり、こちらもしっかりとした方向感は出なかった。
NZドルは0.5635－0.5655ドルのレンジ取引となり、対円では91円台前半での推移となった。
豪州
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 4.0% 予想 4.3% 前回 4.2% （前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 -0.7% 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 3.6% 予想 3.5% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 0.4% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.03万人 予想 3.25万人 前回 -1.86万人 （雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.4% 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 0.52万人 前回 -1.07万人 （正規雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 3.52万人 前回 -0.79万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし