17:00 ECB経済報告

18:00 ムーラン仏中銀総裁、金融包摂報告

19:00 レーンECBチーフエコノミスト、IEA世界会議出席

21:00 チポローネECB理事、イベント講演

ムーラン仏中銀総裁、イベント講演

21:45 ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）



26日

2:00 米7年債入札（440億ドル）

4:40 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）

7:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、国際問題評議会出席（質疑応答あり）



世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、～25日）

ウクライナ復興会議（26日まで）



※予定は変更されることがあります。

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