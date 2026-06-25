これからの予定【発言・イベント】
17:00 ECB経済報告
18:00 ムーラン仏中銀総裁、金融包摂報告
19:00 レーンECBチーフエコノミスト、IEA世界会議出席
21:00 チポローネECB理事、イベント講演
ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
21:45 ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）
26日
2:00 米7年債入札（440億ドル）
4:40 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
7:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、国際問題評議会出席（質疑応答あり）
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、～25日）
ウクライナ復興会議（26日まで）
※予定は変更されることがあります。
18:00 ムーラン仏中銀総裁、金融包摂報告
19:00 レーンECBチーフエコノミスト、IEA世界会議出席
21:00 チポローネECB理事、イベント講演
ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
21:45 ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）
26日
2:00 米7年債入札（440億ドル）
4:40 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
7:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、国際問題評議会出席（質疑応答あり）
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、～25日）
ウクライナ復興会議（26日まで）
※予定は変更されることがあります。