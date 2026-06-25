17:00　ECB経済報告
18:00　ムーラン仏中銀総裁、金融包摂報告
19:00　レーンECBチーフエコノミスト、IEA世界会議出席
21:00　チポローネECB理事、イベント講演
ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
21:45　ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）

26日
2:00　米7年債入札（440億ドル）
4:40　ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
7:30　グールズビー・シカゴ連銀総裁、国際問題評議会出席（質疑応答あり）

世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、～25日）
ウクライナ復興会議（26日まで）

※予定は変更されることがあります。