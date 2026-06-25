テクニカルポイント　ドルカナダ、強い上昇トレンド、ＲＳＩは８８．９に達する

1.4279　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.4262　エンベロープ1%上限（10日間）
1.4239　現値
1.4120　10日移動平均
1.4100　一目均衡表・転換線
1.4001　21日移動平均
1.3993　一目均衡表・基準線
1.3979　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3832　200日移動平均
1.3775　100日移動平均
1.3759　一目均衡表・雲（上限）
1.3722　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3700　一目均衡表・雲（下限）

　ドルカナダは、強い上昇トレンドが継続している。売買の偏りを示すRSI（14日）は88.9に上昇しており、買われ過ぎ領域（70超）に深く入り込んでいる。10+21日線は急峻な右肩上がりとなっており、極めて強いトレンド性が示されている。1.4239の現値から10日線1.4120までは100ポイント超の乖離がみられている。上方のポイントは1.42台後半にエンベロープ1%上限（10日間）とボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）が控えるのみとなっている。いわゆる青天井となるなかで、次の上値メドは心理的水準1.4300となる。