テクニカルポイント ドルカナダ、強い上昇トレンド、ＲＳＩは８８．９に達する テクニカルポイント ドルカナダ、強い上昇トレンド、ＲＳＩは８８．９に達する

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テクニカルポイント ドルカナダ、強い上昇トレンド、ＲＳＩは８８．９に達する



1.4279 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.4262 エンベロープ1%上限（10日間）

1.4239 現値

1.4120 10日移動平均

1.4100 一目均衡表・転換線

1.4001 21日移動平均

1.3993 一目均衡表・基準線

1.3979 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3832 200日移動平均

1.3775 100日移動平均

1.3759 一目均衡表・雲（上限）

1.3722 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3700 一目均衡表・雲（下限）



ドルカナダは、強い上昇トレンドが継続している。売買の偏りを示すRSI（14日）は88.9に上昇しており、買われ過ぎ領域（70超）に深く入り込んでいる。10+21日線は急峻な右肩上がりとなっており、極めて強いトレンド性が示されている。1.4239の現値から10日線1.4120までは100ポイント超の乖離がみられている。上方のポイントは1.42台後半にエンベロープ1%上限（10日間）とボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）が控えるのみとなっている。いわゆる青天井となるなかで、次の上値メドは心理的水準1.4300となる。

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