◇MLB ドジャース4-3ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

この日、大谷翔平選手とバッテリーを組んだ若手捕手のダルトン・ラッシング選手が試合後に囲み取材に応じ、自身のプレーを振り返り反省の言葉を吐露しました。

その試合では序盤に大谷選手とうまく噛み合わない場面もあり、1点リードの2回一死満塁の場面では、自身のパスボールが失点に直結。その後もABSチャレンジでの意見の食い違いや配球で互いにフラストレーションを抱える場面がありました。

ラッシング選手は試合後に囲み取材に応じ、試合と自身のプレーを振り返ると「正直に言うと、大谷はよくやったと思います。でも私は試合を通してよくありませんでした。かなり恥ずかしい内容でした。幸い彼（大谷）があれだけ優れた選手なので、自分で試合をコントロールすることができました。(自分は)本当に恥ずかしいですね」と猛省。さらにバッテリー間で、問題を大きくしたのは自分自身と話したラッシング選手は「配球について言えば、その件はもう大谷と話しました。ミスは私の側にありました。申し訳なく思っています」と語りました。

それでも3回以降は大谷選手が自ら配球を決め、無失点でチームも勝利。そして大谷選手は方針を変更した理由について、自身の考え方を理解してもらう手助けのためだと明かしています。ラッシング選手はその大谷選手の言葉に対する感想を求められると、「学びになった」と認め「より理解できたと思います」と言葉少なに語りました。