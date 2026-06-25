トヨタ自動車九州（福岡県宮若市）が、電気自動車（ＥＶ）の本格的な生産拡大に乗り出した。

同社工場で最も多く生産される車種の高級セダン「レクサスＥＳ」で今春、ＥＶモデルが加わった。ＥＳはレクサスブランドの中国向け主力車で、日本メーカーの苦戦が続く世界最大のＥＶ市場での挽回に向けて量産体制を整えた。（川口尚樹）

「戦える車」

２４日に報道向け説明会が開かれ、３月に生産を始めた新型のＥＶが、ハイブリッド車（ＨＶ）などと同じラインで「混流生産」される状況が公開された。

トヨタ九州はトヨタ自動車の子会社で、グループの高級ブランド「レクサス」の生産を担う。ＥＳの２０２５年度の生産台数は１４万７０００台とトヨタ九州全体の４割を占め、大半をセダンが人気の中国に輸出している。

８代目となる新型ＥＳは今春に中国で、日本でも今月１１日に発売された。価格は日本モデルで７９０万円（消費税込み）からで、主要市場の中国を意識して初めてＥＶを追加し、ＨＶとの２モデルを展開する。ブランドを統括するレクサスインターナショナルの千足（ちあし）浩平・チーフエンジニアはＥＶモデルについて「最も過酷な競争環境にある中国市場で戦える車をつくった」と力を込める。

業績を左右

トヨタ九州では従来、小型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＵＸ」でＥＶモデルを手がけていたが、２５年度の生産が１０００台にとどまるなど、小規模だった。今回は主力車でＥＶが追加されたことから、すでに導入していた混流生産を効率化するためにラインを改造し、ＥＶの需要に合わせて生産比率を高められるようにした。ＥＳのＥＶとＨＶでは現状、ＥＶの受注割合が想定より多いという。

中国市場はＢＹＤなど有力ＥＶメーカーの存在が大きく、日本メーカーは苦戦が続いている。トヨタの販売台数は前年割れの状態で、今年５月は前年同月比３２％減の約１０万２０００台だった。ＥＳは中国市場での挽回を図る車種となる。

新型の販売の成否は、トヨタ九州の業績を左右する。同社全体の２６年度の生産計画は前年度以上を見込んでおり、長木（ちょうき）哲朗社長は「（ＥＶの生産拡大が）大きな変化点になる。市場は非常に読みにくいが、多様なニーズに応えていく」と話している。