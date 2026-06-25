GL敗退危機の韓国代表に地元メディア「日本の助けがどうしても必要だ」
韓国代表のグループリーグ突破は他グループの結果次第となった。韓国メディアからは「日本の助けがどうしても必要だ」といった声も出ている。
南アフリカに痛恨の敗戦を喫した韓国は勝ち点3の得失点マイナス1となり、A組を3位で終えた。今大会は各組3位の合計12チームのうち、成績上位8チームに入れば決勝トーナメントに進出できる。
すでにGLを終えたB組の3位はボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点4を獲得したため、韓国が下位になると確定した。その一方、C組の3位・スコットランドは勝ち点3で並びながらも得失点マイナス3で終えたため、韓国が上回ることが確定した。
韓国が決勝トーナメントに進むためには、成績を下回る3位チームがあと3グループ必要という状況。『スポーツ韓国』はE組3位が韓国よりも下位になる可能性が高いと見つつ、「他に残っているグループで韓国よりも下位となる3位チームが発生するかは確信できない」と現状を分析している。
その上で同メディアは「ポジティブな対戦がある。26日の日本対スウェーデンだ」と紹介した。日本がスウェーデンに2点差以上で勝利した場合、F組3位のスウェーデンが韓国の成績を下回るためだ。「日本がスウェーデンを破ればホン・ミョンボ監督が率いる韓国の32強入りも十分可能。ホン・ミョンボ監督の韓国代表は日本の助けを借りなければいけない状況に置かれている」と伝え、日本の複数得点差での勝利を期待した。
南アフリカに痛恨の敗戦を喫した韓国は勝ち点3の得失点マイナス1となり、A組を3位で終えた。今大会は各組3位の合計12チームのうち、成績上位8チームに入れば決勝トーナメントに進出できる。
すでにGLを終えたB組の3位はボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点4を獲得したため、韓国が下位になると確定した。その一方、C組の3位・スコットランドは勝ち点3で並びながらも得失点マイナス3で終えたため、韓国が上回ることが確定した。
その上で同メディアは「ポジティブな対戦がある。26日の日本対スウェーデンだ」と紹介した。日本がスウェーデンに2点差以上で勝利した場合、F組3位のスウェーデンが韓国の成績を下回るためだ。「日本がスウェーデンを破ればホン・ミョンボ監督が率いる韓国の32強入りも十分可能。ホン・ミョンボ監督の韓国代表は日本の助けを借りなければいけない状況に置かれている」と伝え、日本の複数得点差での勝利を期待した。