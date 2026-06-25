エースFWソン・フンミンを先発外…衝撃の決断を下したホン・ミョンボ監督が理由を明かす
[6.24 W杯A組第3節 南アフリカ 1-0 韓国]
痛恨の敗戦で3位に転落し、自力での決勝トーナメント進出を逃した韓国代表のホン・ミョンボ監督は「残念な結果となったのは監督としての私の責任だ」と試合後に語った。
2位で迎えた最終節・南アフリカ戦。引き分け以上で自力での決勝トーナメント進出が決まる韓国は、エースのFWソン・フンミンを先発から外し、大一番に臨んだ。しかし、0-0で前半を折り返すと、後半開始からソン・フンミンを投入。だが、後半18分にMFタペロ・マセコに左足のシュートでネットを揺らされ、南アフリカに先制点を献上すると、そのまま逃げ切られて0-1の完封負けを喫した。
この敗戦により、韓国は2位から3位に転落し、他グループの結果を待つことに。一方、南アフリカは2位に浮上し、史上初の決勝トーナメント進出を決めることとなった。
シンガポール『CNA』によると、ホン・ミョンボ監督は「最後まで全力を尽くしたが、残念な結果となったのは監督としての私の責任だ。先制点を許した後、選手たちは試合運びに焦りを感じていた。今後のスケジュールはどうなるか分からない」と話している。
また、エースのソン・フンミンをベンチスタートとした理由を問われると、「相手チームの体力が十分にある時でなく、試合後半、相手の体力が落ちてスペースが広がるタイミングでソンを使う方が良いと考えた。相手の力が弱まった時に彼を起用したかった」と答えた。しかし、後半開始から投入されたソン・フンミンは試合に大きな影響を与えることはできなかった。
痛恨の敗戦で3位に転落し、自力での決勝トーナメント進出を逃した韓国代表のホン・ミョンボ監督は「残念な結果となったのは監督としての私の責任だ」と試合後に語った。
2位で迎えた最終節・南アフリカ戦。引き分け以上で自力での決勝トーナメント進出が決まる韓国は、エースのFWソン・フンミンを先発から外し、大一番に臨んだ。しかし、0-0で前半を折り返すと、後半開始からソン・フンミンを投入。だが、後半18分にMFタペロ・マセコに左足のシュートでネットを揺らされ、南アフリカに先制点を献上すると、そのまま逃げ切られて0-1の完封負けを喫した。
シンガポール『CNA』によると、ホン・ミョンボ監督は「最後まで全力を尽くしたが、残念な結果となったのは監督としての私の責任だ。先制点を許した後、選手たちは試合運びに焦りを感じていた。今後のスケジュールはどうなるか分からない」と話している。
また、エースのソン・フンミンをベンチスタートとした理由を問われると、「相手チームの体力が十分にある時でなく、試合後半、相手の体力が落ちてスペースが広がるタイミングでソンを使う方が良いと考えた。相手の力が弱まった時に彼を起用したかった」と答えた。しかし、後半開始から投入されたソン・フンミンは試合に大きな影響を与えることはできなかった。