東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、日本調理機、テクニスコがS高 東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、日本調理機、テクニスコがS高

25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数869、値下がり銘柄数508と、値上がりが優勢だった。



個別では日本調理機<2961>、テクニスコ<2962>、シリコンスタジオ<3907>、アール・エス・シー<4664>、ソフトテックス<550A>など7銘柄がストップ高。ユニカフェ<2597>、ポラリス・ホールディングス<3010>、ニックス<4243>、エックスネット<4762>、北興化学工業<4992>など18銘柄は年初来高値を更新。スマートバリュー<9417>、東京機械製作所<6335>、白鳩<3192>、北川精機<6327>、アドテック プラズマ テクノロジー<6668>は値上がり率上位に買われた。



一方、エルアイイーエイチ<5856>がストップ安。住石ホールディングス<1514>、構造計画研究所ホールディングス<208A>、クルーズ<2138>、リニカル<2183>、福留ハム<2291>など50銘柄は年初来安値を更新。ツインバード<6897>、ベクターホールディングス<2656>、倉元製作所<5216>、東京汽船<9193>、河西工業<7256>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース