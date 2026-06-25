　25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　389205　　　 8.1　　　 84770
２. <200A> 野村日半導　　　 61599　　 -39.4　　　　6380
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 42401　　 -20.2　　　　2412
４. <1321> 野村日経平均　　 40022　　 -22.7　　　 75730
５. <2644> ＧＸ半導日株　　 23340　　　16.0　　　　5025
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 19925　　 -26.5　　　101150
７. <1579> 日経ブル２　　　 19327　　　-5.4　　　 916.1
８. <1360> 日経ベア２　　　 17648　　　 0.5　　　　59.0
９. <1540> 純金信託　　　　 11348　　　44.0　　　 19300
10. <1306> 野村東証指数　　 10367　　　-7.9　　　 425.9
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　7524　　　 8.7　　　　7538
12. <2243> ＧＸ半導体　　　　6167　　　68.5　　　　5403
13. <1542> 純銀信託　　　　　5114　　　61.9　　　 27235
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4993　　　 8.7　　　 971.0
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　4874　　 -39.1　　　 75370
16. <1330> 上場日経平均　　　4695　　　-2.1　　　 75800
17. <1356> ＴＰＸベア２　　　3941　　　 7.1　　　 111.9
18. <1358> 上場日経２倍　　　3627　　　45.3　　　162600
19. <282A> ＧＸ半導１０　　　3510　　　67.1　　　　3322
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3484　　　-1.0　　　　5216
21. <1615> 野村東証銀行　　　3302　　 -20.6　　　 701.1
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2884　　 108.7　　　1936.5
23. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2525　　　96.0　　　　4304
24. <213A> 上場半導体株　　　2524　　　20.5　　　 590.0
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　2447　　　75.2　　　 75300
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2394　　 -28.8　　　　　97
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2391　　　29.5　　　 416.0
28. <1308> 上場東証指数　　　2237　　　 1.3　　　　4216
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1839　　　67.5　　　 305.2
30. <1489> 日経高配５０　　　1827　　 -27.8　　　　3185
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1812　　　66.9　　　　4332
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1772　　 149.9　　　 59110
33. <2036> 金先物Ｗブル　　　1645　　　42.4　　　138850
34. <221A> ＭＸ日半導体　　　1529　　　49.5　　　1662.0
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　1389　　　27.1　　　 245.0
36. <1398> ＳＭＤリート　　　1261　　1255.9　　　1842.0
37. <1328> 野村金連動　　　　1207　　　73.9　　　 15235
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1179　　 -28.7　　　　　60
39. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1127　　 -18.4　　　　1121
40. <2840> ｉＦＥナ百無　　　1070　　 130.1　　　　2784
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1005　　 -35.0　　　 77140
42. <2033> コスピブル　　　　 963　　 -18.3　　　146450
43. <1571> 日経インバ　　　　 824　　 -21.9　　　　 274
44. <1655> ｉＳ米国株　　　　 805　　　 6.5　　　 866.3
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 794　　 329.2　　　　1064
46. <163A> 半導体日本株　　　 789　　　-3.9　　　 24300
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 750　　　 1.6　　　 74990
48. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 724　　　11.2　　　 73150
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 711　　　 5.3　　　　2958
50. <1541> 純プラ信託　　　　 699　　 125.5　　　　7215
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース