ETF売買代金ランキング＝25日大引け
25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 389205 8.1 84770
２. <200A> 野村日半導 61599 -39.4 6380
３. <1357> 日経Ｄインバ 42401 -20.2 2412
４. <1321> 野村日経平均 40022 -22.7 75730
５. <2644> ＧＸ半導日株 23340 16.0 5025
６. <1458> 楽天Ｗブル 19925 -26.5 101150
７. <1579> 日経ブル２ 19327 -5.4 916.1
８. <1360> 日経ベア２ 17648 0.5 59.0
９. <1540> 純金信託 11348 44.0 19300
10. <1306> 野村東証指数 10367 -7.9 425.9
11. <1329> ｉＳ日経 7524 8.7 7538
12. <2243> ＧＸ半導体 6167 68.5 5403
13. <1542> 純銀信託 5114 61.9 27235
14. <1568> ＴＰＸブル 4993 8.7 971.0
15. <1320> ｉＦ日経年１ 4874 -39.1 75370
16. <1330> 上場日経平均 4695 -2.1 75800
17. <1356> ＴＰＸベア２ 3941 7.1 111.9
18. <1358> 上場日経２倍 3627 45.3 162600
19. <282A> ＧＸ半導１０ 3510 67.1 3322
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3484 -1.0 5216
21. <1615> 野村東証銀行 3302 -20.6 701.1
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2884 108.7 1936.5
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2525 96.0 4304
24. <213A> 上場半導体株 2524 20.5 590.0
25. <1346> ＭＸ２２５ 2447 75.2 75300
26. <1459> 楽天Ｗベア 2394 -28.8 97
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 2391 29.5 416.0
28. <1308> 上場東証指数 2237 1.3 4216
29. <314A> ｉＳゴールド 1839 67.5 305.2
30. <1489> 日経高配５０ 1827 -27.8 3185
31. <1671> ＷＴＩ原油 1812 66.9 4332
32. <1326> ＳＰＤＲ 1772 149.9 59110
33. <2036> 金先物Ｗブル 1645 42.4 138850
34. <221A> ＭＸ日半導体 1529 49.5 1662.0
35. <1545> 野村ナスＨ無 1389 27.1 245.0
36. <1398> ＳＭＤリート 1261 1255.9 1842.0
37. <1328> 野村金連動 1207 73.9 15235
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1179 -28.7 60
39. <563A> ＧＸＮデカバ 1127 -18.4 1121
40. <2840> ｉＦＥナ百無 1070 130.1 2784
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1005 -35.0 77140
42. <2033> コスピブル 963 -18.3 146450
43. <1571> 日経インバ 824 -21.9 274
44. <1655> ｉＳ米国株 805 6.5 866.3
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 794 329.2 1064
46. <163A> 半導体日本株 789 -3.9 24300
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 750 1.6 74990
48. <1369> Ｏｎｅ２２５ 724 11.2 73150
49. <2559> ＭＸ全世界株 711 5.3 2958
50. <1541> 純プラ信託 699 125.5 7215
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 389205 8.1 84770
２. <200A> 野村日半導 61599 -39.4 6380
３. <1357> 日経Ｄインバ 42401 -20.2 2412
４. <1321> 野村日経平均 40022 -22.7 75730
５. <2644> ＧＸ半導日株 23340 16.0 5025
６. <1458> 楽天Ｗブル 19925 -26.5 101150
７. <1579> 日経ブル２ 19327 -5.4 916.1
８. <1360> 日経ベア２ 17648 0.5 59.0
９. <1540> 純金信託 11348 44.0 19300
10. <1306> 野村東証指数 10367 -7.9 425.9
11. <1329> ｉＳ日経 7524 8.7 7538
12. <2243> ＧＸ半導体 6167 68.5 5403
13. <1542> 純銀信託 5114 61.9 27235
14. <1568> ＴＰＸブル 4993 8.7 971.0
15. <1320> ｉＦ日経年１ 4874 -39.1 75370
16. <1330> 上場日経平均 4695 -2.1 75800
17. <1356> ＴＰＸベア２ 3941 7.1 111.9
18. <1358> 上場日経２倍 3627 45.3 162600
19. <282A> ＧＸ半導１０ 3510 67.1 3322
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3484 -1.0 5216
21. <1615> 野村東証銀行 3302 -20.6 701.1
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2884 108.7 1936.5
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2525 96.0 4304
24. <213A> 上場半導体株 2524 20.5 590.0
25. <1346> ＭＸ２２５ 2447 75.2 75300
26. <1459> 楽天Ｗベア 2394 -28.8 97
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 2391 29.5 416.0
28. <1308> 上場東証指数 2237 1.3 4216
29. <314A> ｉＳゴールド 1839 67.5 305.2
30. <1489> 日経高配５０ 1827 -27.8 3185
31. <1671> ＷＴＩ原油 1812 66.9 4332
32. <1326> ＳＰＤＲ 1772 149.9 59110
33. <2036> 金先物Ｗブル 1645 42.4 138850
34. <221A> ＭＸ日半導体 1529 49.5 1662.0
35. <1545> 野村ナスＨ無 1389 27.1 245.0
36. <1398> ＳＭＤリート 1261 1255.9 1842.0
37. <1328> 野村金連動 1207 73.9 15235
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1179 -28.7 60
39. <563A> ＧＸＮデカバ 1127 -18.4 1121
40. <2840> ｉＦＥナ百無 1070 130.1 2784
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1005 -35.0 77140
42. <2033> コスピブル 963 -18.3 146450
43. <1571> 日経インバ 824 -21.9 274
44. <1655> ｉＳ米国株 805 6.5 866.3
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 794 329.2 1064
46. <163A> 半導体日本株 789 -3.9 24300
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 750 1.6 74990
48. <1369> Ｏｎｅ２２５ 724 11.2 73150
49. <2559> ＭＸ全世界株 711 5.3 2958
50. <1541> 純プラ信託 699 125.5 7215
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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